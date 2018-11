Thomas-Messe kommt zurück nach Aulendorf

Kerzenlicht, Bibelgespräche, ein Platz für Stille: Am kommenden Sonntag um 19 Uhr feiert die evangelische Thomaskirchengemeinde Aulendorf wieder eine Thomas-Messe. Pfarrer Jörg Weag lässt damit eine Gottesdienstform neu aufleben, die es schon früher hier gegeben hat.

Doch was ist das überhaupt, eine Thomas-Messe? Wie der Name schon verrät, ist der Gottesdienst an den heiligen Thomas angelegt, den Zweifler. Der Jünger, der am Anfang nicht an die Auferstehung Christi glaubte. „Das greifen wir auf“, sagt Weag. Die Messe richtet sich demnach an Menschen, die an ihrem Glauben zweifeln oder auf der Suche danach sind.

Grundsätzlich wird die Kirche in Aulendorf gut angenommen. Zwischen 50 und 80 Personen kommen hier am Sonntag noch zum evangelischen Gottesdienst. Auch die Jugendmessen seien beliebt. Eine Tendenz, dass sich die Menschen von der Kirche und vom Glauben entfernen, sieht der Pfarrer dennoch. „Wenn auch nicht so stark wie in anderen Teilen dieses Landes.“

Die Thomaskirche soll auch denjenigen Platz bieten, die sich nicht mehr ganz sicher in ihrem Glauben sind. Schon in früheren Jahren wurde hier die Thomas-Messe gefeiert. Nun will der evangelische Pfarrer die Tradition wieder aufleben lassen. „Ich finde diese Form des Gottesdienstes sehr interessant“, sagt er. Die Thomas-Messe soll von nun an wieder jährlich stattfinden.

Für die Premiere am kommenden Sonntag haben sich Weag und sein Team einiges einfallen lassen. „Es gibt zum Beispiel keine klassische Predigt“, sagt der Pfarrer und lächelt dabei breit. „Sondern einen Bibliolog.“ Dabei wird ein biblischer Text zusammen mit den Besuchern des Gottesdienstes inszeniert und ausgelegt. Danach teilt sich die Thomas-Messe in verschiedene Stationen auf. Die Leute können an einer Station Fürbitten aufschreiben oder im Chor singen. Es gibt aber auch einen Platz für die Stille und eine Station für Salbungen.

Die Messe folgt dabei einem Thema mit aktuellem Bezug: „Tief verwurzelt - weit gespannt“. Es ist angelegt an die derzeitige politische Situation und an die daraus resultierende Verunsicherung. „Gerade ältere Personen reagieren abwehrend auf Fremde, weil sie Angst haben, ihre Grundlage zu verlieren“, sagt Weag.

Der Glaube könne dabei helfen, diese Ängste abzubauen. „Da wo ich tief verwurzelt bin, kann ich mich weiter hinauslehnen“, so der Pfarrer. Zum Abschluss des Gottesdienstes feiert die Gemeinde das klassische Abendmahl. „Wer das nicht möchte, kann aber auch sitzen bleiben“, sagt Weag. Jeder soll ganz frei in seinen Entscheidungen sein. Die Kirche wird am Sonntag ausschließlich mit Kerzen beleuchtet. „Das schafft einfach nochmal eine ganz neue Stimmung, die auch zu unserer Messe passt.“