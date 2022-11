Theatersaison in Blönried startet mit „Arsen und Spitzenhäubchen“

Die Aufführungen sind am 11. und 12. November um 19.30 Uhr, am 13. November um 15 Uhr und am 18. sowie 19. November um 19.30 Uhr. Karten können vorbestellt werden unter Telefon 07525/949280 (Sekretariat) oder www.theater-bloenried.de. Karten kosten für Erwachsene zehn Euro, Schüler/Studenten zahlen sieben Euro und eine Familienkarte kostet 26 Euro.