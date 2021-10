Theater Blönried gewinnt Preis für Nachhaltigkeit und Demokratie

Die Theater AG des Studienkollegs St. Johann Blönried unter der Leitung von Pierre Groll, Leonie Greiner und Thomas Rist freut sich über die Verleihung des Preises für Nachhaltigkeit und Demokratie 2020, den die Schulstiftung der Diözese Rottenburg für besonders demokratiefördernde Projekte an den Schulen in kirchlicher Trägerschaft vergibt.

Stück thematisiert den Mauerfall

Mit ihrem Theaterstück „1989 – die Mauer“ konnten Pierre Groll und sein Team die Jury voll und ganz überzeugen: Die Premiere des Stücks war am 8. November 2019 in der Kulturhalle Blönried. Über 70 Akteure waren an der Inszenierung beteiligt gewesen. Das Publikum war begeistert von der Aufführung, die von unglaublich kreativen Einfällen, wie der Aufteilung der Bühne in einen Ost- und Westteil, mitreißender Musik und Videoeinspielungen nur so strotzten. Zum 30. Jahrestag des Mauerfalls hatte Pierre Groll inspiriert durch wahre Ereignisse ein Theaterstück geschrieben, das deutsche Geschichte auf die Bühne Oberschwabens brachte.

Theaterspiel soll Bedeutung von Demokratie näher bringen

Für Klaus Schneiderhan war es angesichts des Bühnenerfolgs vom Herbst 2019 keine allzu große Überraschung, dass die Schulstiftung der Diözese Rottenburg den Preis für Nachhaltigkeit und Demokratie 2020 unter anderem diesem Projekt zusprach. Die persönliche Verleihung durch Schulberaterin Simone Blessing-Hruza fand wegen coronabedingten Verzögerungen erst während des Pädagogischen Tages am 24. September 2021 statt. Allerdings hatten die Blönrieder Theaterbegeisterten das Preisgeld von 500 Euro schon im September 2020 bekommen.

„Gerade heute, wo immer mehr Diktaturen auf dem Vormarsch sind, ist es wichtig, die Bedeutung von Demokratie den Schülerinnen und Schülern zu erklären“, meint Pierre Groll. „Und wo würde das besser erfahrbar als im eigenen Spiel auf der Bühne? Der Fall der Mauer und unser Theaterstück zeigen den Sieg der Demokratie über die Diktatur. Das hat uns bei allen Proben motiviert, uns mit vollem Engagement einzubringen. Wir freuen uns sehr, dass wir dafür nun auch mit einem Preis geehrt wurden.“