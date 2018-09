Theater Blönried ist auf Probenwochenende

Im November ist wieder „Theatersaison“ in St. Johann Blönried. Mit einem Hüttenwochenende in der Jugendbegegnungsstätte auf dem Höchsten/Glashütten am ersten Wochenende nach den Ferien begann wieder die heiße Probenphase der Theater AG für das neue Stück „Die Schöne und das Biest“, heißt es in der Pressemitteilung. 17 Schauspieler von der 8. bis zur 12. Klasse übten mit den Leitern des Theaters Blönried, Pierre Groll, Thomas Rist und Martin Schlenhardt, fleißig von Freitag bis Sonntag die einzelnen Szenen.

Die selbst geschriebene Fassung orientiert sich am französischen Volksmärchen „La Belle et la Bête“ von Jeanne-Marie Leprince de Beaumont aus dem 18. Jahrhundert: Ein junger Prinz wird aufgrund seiner Oberflächlichkeit und Eitelkeit von einer Fee in ein Biest verwandelt und verflucht. Mit ihm wird auch sein ganzer Hofstaat verzaubert. Nun muss der Prinz seine innere Schönheit entwickeln, um die Liebe einer Frau gewinnen zu können. Gelingt ihm dies und erhält er ihre Einwilligung zur Heirat, bevor die Rosen der Fee verwelkt sind, so löst sich der Fluch. Als Belle, die schöne aber ziemlich eigensinnige Tochter eines verarmten Kaufmanns, ins verwunschene Schloss kommt, geben sich alle die größte Mühe. Wird es gelingen, den Fluch der Fee zu lösen?

Auch mit dem Anfertigen der fantasievollen Kostüme und der Planung und dem Bau der Bühne wurde laut Mitteilung bereits begonnen. Mehr als 40 Schüler vor und hinter den Kulissen werden als Schauspieler, Musiker, Licht- und Tontechniker, Bühnenschreiner oder Maskenbildner mit ihren vielfältigen Talenten bei diesem Großprojekt mitwirken, unterstützt von Eltern und Lehrern.

Der Vorverkauf beginnt am 4. Oktober. Es gibt insgesamt sechs Aufführungen am 9., 10., 11., 14., 16. und 17. November, am Sonntag und Mittwoch um 15 Uhr, sonst um 19.30 Uhr. Karten können für zehn Euro, ermäßigt sieben Euro, telefonisch zu den üblichen Bürozeiten (außer mittwochs) im Sekretariat der Schule unter Telefon 07525/949280 oder im Internet unter www.theater-blönried.de bestellt werden. Für Familien gibt es eine Familienkarte für 26 Euro (außer samstags).