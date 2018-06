Termin für die nächste Bürgerversammlung steht

Einen Termin für die nächste Bürgerversammlung hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Am Donnerstag, 12. März 2015, bietet sich den Aulendorfern ab 19 Uhr wieder die Gelegenheit, sich in der Stadthalle über aktuelle Geschehnisse der Stadt zu informieren und Fragen zu stellen.

Gleich mehrere Termine präsentierte Bürgermeister Matthias Burth den Gemeinderäten und schlug sowohl Möglichkeiten im Dezember dieses Jahres, als auch im Februar sowie März nächsten Jahres vor. „Die letzte Bürgerversammlung fand am 11. Februar statt. Und wir könnten in diesem Jahr noch eine Versammlung organisieren, weil es im Jahr 2013 ja keine Bürgerversammlung gab“, erläuterte das Stadtoberhaupt zu Beginn. Darauf hin meldete sich Konrad Zimmermann zu Wort und lehnte eine neuerliche Versammlung in diesem Jahr ab. „Die Verwaltung hat bis Jahresende noch einiges zu tun. Ich erinnere an dieser Stelle auch an die Ausschreibung des ehemaligen Pflegeheims“, begründete der CDU-Stadtrat seine Entscheidung und zeigte mögliche Handlungsfelder auf. Auch sein Parteikollege Hans-Peter Reck präferierte die nächstjährigen Terminvorschläge. Der Advent stelle keine geeignete Zeit für eine Bürgerversammlung dar, führte Reck aus und ergänzte: „Die Menschen sind im Stress und wenn wir dann nur zu Dreizehnt dasitzen ist auch Niemandem geholfen.“

Entkoppelte Termine

Karin Halder (BUS) informierte sich über die möglichen Inhalte, die für die Versammlung in diesem Jahr unter anderem auch die Bürgerbeteiligung zum Verkehrs- und Mobilitätskonzept mit dem Schwerpunkt der Hauptstraße beinhaltet hätte. „Soll das tatsächlich zusammengelegt werden?“, so Halders Frage, die Burth mit einem klaren Ja beantwortete. Da sich das Gremium allerdings einstimmig für den Termin am 12. März aussprach, wird die Bürgerbeteiligung entkoppelt und voraussichtlich im Dezember abgehalten, entweder am Donnerstag, 11. Dezember, oder Dienstag, 16. Dezember.

Die Themen der Bürgerversammlung sollen in der Gemeinderatssitzung im Januar festgelegt werden, um auf aktuelle Entwicklungen eingehen zu können.