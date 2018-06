Tempo-30 soll Aulendorf leiser machen

„Abends, wenn die Ampel abgeschaltet wird, kommen die Raser“, sagt Barbara Blaser, Anwohnerin an der Schwarzhauskreuzung. Und die , so berichtet die Aulendorferin, bringen zusätzlichen Lärm und Gestank auf der schon tagsüber stark befahrenen Landesstraße L285. „Tagsüber geht es ja noch, wir haben Schallschutzfenster“, aber dass die Familie an heißen Tagen, nachts und in den frühen Morgenstunden auch keine Fenster öffnen könnten, ohne dass Abgase und Lautstärke hereindrängten, sei eine schlimme Situation. „Die 30er-Zone würde da schon viel bringen“, ist sich Blaser sicher. Das sieht auch der Ausschuss für Umwelt und Technik (AUT) ähnlich, der sich am Mittwochabend mit dem Lärmaktionsplan für die Stadt befasst hat.

Einwände vorgetragen

Lärmschutzwände, stationäre Blitzer, Tempolimits: Der Lärmaktionsplan der Stadt Aulendorf versammelt einige Ideen, wie es für die Stadt und ihre Bewohner ruhiger und sicherer werden könnte. Bereits im März hatte der Gemeinderat sich auf einen Maßnahmenkatalog festgelegt. Jetzt hat der AUT sich mit den dazu eingegangenen Stellungsnahmen von Behörden und Bürgern auseinandergesetzt. Katja Gräfe vom Ingenieurbüro Dr. Brenner, das den Lärmaktionsplan ausarbeitet, stellte die Einwände vor. Im Wesentlichen ist es bei er bisherigen Planung geblieben.

Ein wesentlicher Bestandteil des Aulendorfer Lärmaktionsplans sind Geschwindigkeitsbeschränkungen, etwa auf der L 285. Dort soll nachts ab der Einmündung Booser Straße vor der Eisenbahnbrücke, auch am Haus der Blasers vorbei und bis hoch zur Abzweigung nach Altshausen Tempo-30 gelten. Einen Blitzer sei dann allerdings notwendig, findet Blaser. „Wenn sie Tempo-30 anordnen bietet sich eine Geschwindigkeitskontrolle an“, erklärte auch Planerin Gräfe. Stationäre Blitzer seien vorgesehen, müssten allerdings vom Landratsamt genehmigt werden. Es sei aber etwa auch in Ravensburg üblich, Blitzer in den nächtlichen Tempo-30-Zonen aufzustellen.

Nur noch 30 Stundenkilometer schnell fahren dürfen sollen Autofahrer laut Lärmaktionsplan auch auf der Schussenriederstraße zum Ortsausgang in Richtung Otterschwang hin. Die Einwände der Landratsamts beziehen sich hierbei darauf, dass die in einer Lärmschutzrichtlinie der Straßenverkehrsordnung festgesetzten Grenzwerte nicht erreicht würden und damit die Voraussetzung für ein solches Tempolimit fehle.

Ein Einwand, für den Gräfe ein Schlupfloch fand, demnach diese Voraussetzungen mit Lärmaktionsplanung gar nicht erfüllt werden müssen. Inwiefern die Straßenbaubehörde das mittrage, wollte FWV-Rat Christof Baur wissen. Eine Frage, die Gräfe so nicht beantworten konnte, das käme auf die Straßenbaubehörde an, möglich sei es aber zumindest.

Lärm machen in Aulendorf auch Autos und Lastwägen, die an der Schwarzhauskreuzung am Fuß der Eisenbahnbrücke bremsen und wieder anfahren. „Wenn die LKWs anfahren, hast du das Gefühl, das Haus wackelt“, beschreibt Anwohnerin Blaser. Auch schnell vorbeifahrende leere Anhänger seien ein Problem, „da klappern die Scheiben.“ Abhilfe, so sieht es der Lärmaktionsplan vor, könnte ein Kreisverkehr an der Schwarzhauskreuzung schaffen. Für diesen verlangt das Regierungspräsidium Tübingen einen Nachweis über dessen Machbarkeit und Sinnhaftigkeit. Das dürfte, nachdem bereits im Rahmen des Verkehrskonzepts festgestellt wurde, dass die Ampelanlage in diesem Bereich dem Verkehr nicht mehr gewachsen ist, kein Problem darstellen.

Gemeinderat entscheidet

Am kommenden Montag befasst sich der Gemeinderat mit dem Lärmaktionsplan. Nachdem der AUT die Zustimmung empfiehlt, ist davon auszugehen, dass die Räte den Plan dann endgültig beschließen und die Verwaltung damit beauftragen, auf die entsprechenden Stellen zuzugehen, um den Plan umzusetzen.

Letztlich handelt es sich bei dem Lärmsktionsplan um eine Willenserklärung der Stadt Aulendorf. Bei der Umsetzung ist sie allerdings auch auf Kreis und Land angewiesen. „Was die Behörden entscheiden, kann ich Ihnen nicht sagen“, so Gräfe. Allerdings, so betonte Bürgermeister Matthias Burth, könne man mit dem Plan auf das Land zugehen und sagen: Aus Lärmschutzgründen sind diese Maßnahmen notwendig, also zahlt es.