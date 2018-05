Tannhausener suchen Material für eine Dorfchronik

Eine Initiative in Tannhausen um Ortsvorsteherin Margit Zinser-Auer hat sich die Erstellung einer Dorfchronik zum Ziel gesetzt. Dafür werden laut einer Pressemitteilung Dokumente, Bilder und Fotos gesucht, die Aufschluss geben über das Dorfleben im Spiegel der Zeit.

Die entstehende Dorfchronik will einigen Fragen nachgehen: Wie schlug sich das große weltpolitische Geschehen auf das Leben im Dorf nieder? Wie erlebten die Bewohner Kriege und Krisen? Gibt es Aufzeichnungen oder Erinnerungen an besondere Ereignisse? An Unwetter oder Feuersbrünste, Missernten oder Dürren? An Freud und Leid, Bräuche und Feste?

Die Geburt der politischen Gemeinde Tannhausen – damals noch „Thanhausen“ geschrieben – ist im Jahr 1823 zu verorten. Seit dieser Zeit gibt es auch Gemeinderatsprotokolle, allerdings fehlen vor allem ältere Bände aus der Zeit vor der Gemeindereform von 1972. Im Rathaus Aulendorf sichtet zur Zeit Ulrich Kees aus dem Kreisarchiv des Landratsamts Ravensburg die Bestände und berät die Initiative, geht aus der Pressemitteilung weiter hervor. Weitere Erkenntnisse erhofft sich die Initiative aus dem Gräflich Königsegg’schen Archiv in Königseggwald.

Um ein vielschichtiges Bild zu erhalten, bittet Ortsvorsteherin Zinser-Auer die Einwohnerschaft, in Familienarchiven und Fotosammlungen nach alten Briefen, Bildern oder Fotos, Tagebüchern, Kalendern mit handschriftlichen Eintragungen oder ähnliche Aufzeichnungen zu stöbern.

Wer Bilder, Briefe oder ähnliche Dokumente mit Bezug zum Leben in Tannhausen zur Auswertung zur Verfügung stellen kann, wendet sich an die Ortsvorsteherin Margit Zinser-Auer unter Telefon 07525 / 545 oder per E-Mail an margit.zinser-auer@aulendorf.de.