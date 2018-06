Tahler gewinnt Innovationspreis

Der Aulendorfer Matthias Thaler ist mit seiner Schreiner Thaler beim Innungstag des Schreinerhandwerks Baden-Württemberg in Künzelsau zwei Mal mit renommierten Preisen geehrt worden. So wurde das Unternehmen beim Thalerhofer-Innovationspreis 2015 zum Thema „Frauenpower” mit dem 1. Platz ausgezeichnet.

Bei der Vergabe des „Festool Effizienz-Oskars” belegte es den 3. Platz in der Gesamtwertung. Dabei ging es um die Optimierung von Arbeitsabläufen. Geschäftsführer Thaler freue sich über den ersten Platz bei der „Frauenpower”, zeige die Auszeichnung doch, dass sein Engagement für mehr Frauen in Männerberufen, für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf und bessere Aufstiegschancen für Frauen weit über Aulendorf hinaus Beachtung fänden, teilt das Unternehmen mit. Bei Thaler arbeiten sieben Frauen und acht Männer. Durch die Auszeichnung erhofft sich Thaler, dass in Zukunft noch mehr Frauen den Mut haben, den Schreinerberuf zu ergreifen und bei den Unternehmern ein Umdenken hin zu mehr Frauen in Männerberufen einsetzt.