Tagesheim näht Mund- und Nasenmasken

Die Mitarbeiterinnen und Leiterin Ulrike Schmid vom Tagesheim des Studienkollegs St. Johan Blönried haben aus Bettwäsche oder Laken nach einer Anleitung aus dem Internet Mund- und Nasenmasken genäht.

Als die Lehrer und Mitarbeiter in Blönried von dieser Aktion erfahren haben, meldeten sich laut einer Pressemitteilung spontan so viele, dass zunächst für den Eigenbedarf der Schule genäht werden konnte. Dabei spendet jeder zehn Euro für die selbstgenähte, waschbare Maske. Der Erlös aus den Spenden für die Masken soll der St.-Elisabeth-Stiftung in Bad Waldsee-Reute zukommen. Es sollen medizinische Anschaffungen in der Corona-Krise mit der Spende finanziert werden.

Die Näherinnen trafen sich in der Karwoche im geräumigen, gut gelüfteten Speisesaal der Schule, wo sie zu dritt mit großem Abstand voneinander den Stoff zuschnitten, absteckten und nähten. Einige Mitarbeiter unterstützen die Aktion von zu Hause aus, wo sie ihre Nähmaschinen rattern lassen. Solange ihnen das Material nicht ausgeht, wollen sie jedenfalls gemeinsam diesen kleinen Beitrag zur Bewältigung der großen Krise leisten, heißt es abschließend in dem Presseschreiben.