Tür offen, Schmuck und Geld weg

Wie jetzt erst angezeigt wurde, hat ein unbekannter Täter am vergangenen Samstagabend zwischen 20 und 21 Uhr ein Wohnhaus in der Tannhauser Straße in Tannhausen betreten und sämtliche Räume durchsucht.

Laut Polizeibericht gelangte er durch eine durch eine unverschlossene Tür in das Gebäude. Mit Modeschmuck und Münzgeld im Gesamtwert von rund 100 Euro verließ der Unbekannte wieder unbemerkt das Haus.

Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges in der Straße beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Althausen, Telefon 07584/92170, zu melden.