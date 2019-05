Töpfern, Floß bauen oder Ganzkörpertraining

Die Kurse der Volkshochschule Oberschwaben (VHS) in Aulendorf im Überblick. Eine Anmeldung mit Kursnummer ist bei derVHS, Hauptstraße 35, unter der Telefonnummer 07525 / 9239340, per Fax an 07525 / 92393490 oder per E-Mail an info@vhs-oberschwaben.de möglich.

Töpfern in den Pfingstferien für Kinder von sechs bis 13 Jahren: Di., 11. Juni, Mi., 12. Juni, Do., 13. Juni, Fr., 14. Juni, Sa., 22. Juni, jeweils 09.30 bis 11.45 Uhr, 88427 Bad Schussenried, Zellerseeweg 14, Humboldt-Institut e.V., Hobby-Treff, 55,50 Euro, F20804J, Elfriede Buchmüller.

Die Schussen erleben – Eine Kanutour für Familien: Mit dem Zug von Aulendorf nach Kehlen. Kanus für jeweils zwai Personen, Paddel und Schwimmwesten stehen dort bereit. Auf der Schussen geht es bis nach Eriskirch. Zur Mittagszeit gibt es eine kurze Wanderung zu einer Grillstelle am Bodensee. Anschließend geht es mit dem Zug zurück nach Aulendorf. Der Zeitpunkt der Rückfahrt wird gemeinsam besprochen. Mitzubringen sind wetterfeste Kleidung, Rucksack mit Vesper, Grillgut und Kopfbedeckung. Anmeldeschluss ist der 30. Mai. Im Preis enthalten sind: Bahnfahrt, Miete Kanu und Reiseleitung. Mi., 12. Juni, 8 bis 15.50 Uhr, 88326 Aulendorf, Bahnhof 1, Schalterhalle, 58,00 Euro, F20630SJ, Abenteuer Oberschwaben.

Floßbau am Schwaigfurter Weiher in den Ferien ab sieben Jahren: Mit dem Rucksack wird zum Schwaigfurter Weiher gewandert. Holzstämme, Schnur, Muskelkraft und Zusammenhalt sind notwendig, bevor es auf Rundfahrt geht - selbst bei leichtem Regen. Schwimmwesten sind vorhanden. Um 16 Uhr werden alle von ihren Eltern am Schwaigfurter Weiher wieder abgeholt. Mitzubringen sind: Taschengeld von circa fünf Euro für eine Wurst und Pommes oder ein Eis. Anmeldeschluss ist der 06. Juni. Do., 13. Juni, 10 bis 16 Uhr, 88472 Otterswang, Herrenbreite, Parkplatz Festhalle, 35 Euro, F20635J, Abenteuer Oberschwaben.

Powerwalking mit MI-KA Hanteln: Die MI-KA Hanteln sind mit einer beweglichen Masse gefüllt, diese wird bei jedem Schritt hin und her bewegt. Dadurch wird der gesamte Körper in eine Spannung versetzt und das Training wirkt bis in die tiefsten Muskelschichten. Die Hanteln können im Kurs kostenlos geliehen werden. Mo., 24. Juni, 18 bis 19.30 Uhr, fünf Abende, 88422 Bad Buchau, Federseeklinik, Bachgasse 13, Eingang Therme, 40 Euro, F30237, Michael Epp.

Body-Workout – Effizientes Ganzkörpertraining: Di., 25. Juni, 09 bis 10 Uhr, vier Vormittage, 88427 Otterswang, Römerstraße 16, Turnhalle, 19,70 Euro, F30250, Sabine Röller.

Serienbriefe (Seriendruck) mit Word: bietet die Möglichkeit, Adressen und andere Informationen aus einer Datenquelle in ein Worddokument einzufügen. So können schnell Briefe, Etiketten und Verzeichnisse erstellt werden. Das Kursbuch ist in der Kursgebühr enthalten. Di., 25. Juni, 18 bis 21 Uhr, zwei Abende, 88361 Altshausen, Ebersbacher Straße 20, GWRS, Hauptschulgebäude, Computerraum, Nr. A.1.1, 69,60 Euro, F50111, Brigitte Schneider.