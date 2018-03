Symbolische Aktion für einen lebendigen Planeten

Rund 20 Aulendorfer haben sich am Samstagabend im Schlossinnenhof eingefunden, um bei der „Earth Hour“ mitzumachen und damit ein Zeichen für den Klimaschutz und einen lebendigen Planeten zu setzen.

An dieser symbolischen Aktion der Umweltstiftung „World wide fund for nature“ (WWF) beteiligen sich Menschen auf der ganzen Welt und schalten für eine Stunde das Licht aus. Viele Städte stellen zwischen 20.30 und 21.30 Uhr Ortszeit die Beleuchtung an öffentlichen Gebäuden, Kirchen und Wahrzeichen ab. Nachdem nicht nur die Fenster der Volkshochschule hell beleuchtet waren, sondern auch das komplette Treppenhaus des Rathauses, musste sich die Gruppe zuerst einen einigermaßen dunklen Platz im Innenhof suchen.

Musiker Daniel Unger alias „Earl“ legte bei Kerzenschein. Stadtrat Pierre Groll, der seine Chachon mitgebracht hatte, unterstützte ihn gekonnt. Zu Songs wie „Wild World“ von Cat Stevens oder „Heute hier, morgen dort“ von Hannes Wader sangen und klatschten die Anwesenden begeistert mit.