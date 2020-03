Susu und A Real Good Band spielen am Samstag im Irreal

Im Irreal in Aulendorf spielen am Samstag, 7. März, Susu aus New York und A Real Good Band aus Oberschwaben live. Beginn ist um 21 Uhr; der Eintritt kostet acht Euro.

Bei Susu handelt es sich lauf Ankündigung um zwei afroamerikanische Frauen, die den ungeschliffenen Blues-Rock’n’Roll mit honigsüßen, fesselnden Harmonien verwandeln. Kia Warren, bekannt von Revel in Dimes, sowie Liza Colby von Liza Colby Sound baden Rock, Soul, Garage und Blues in ein spezielles New-York City-Gefühl, heißt es weiter.

A Real Good Band aus Ravensburg und Umgebung spielen eine Mischung aus Alternative- und Hardrock.