Surinam zu Gast in Aulendorf

Wer sich am winterlichen ersten Freitagabend im März auf den Weg in das katholische Gemeindehaus gemacht hatte, wurde bereits vor der Eingangstüre von südamerikanischen Klängen empfangen. Im Saal hat es vor dem Gottesdienst zum Weltgebetstag 2018 kurzweilige Informationen über das unbekannte Surinam gegeben, das in diesem Jahr die Liturgie unter dem Motto „Gottes Schöpfung ist sehr gut!“ erstellt hat.

Getreu nach dem grundsätzlichen Weltgebetstagsmotto „informiert beten – betend handeln“ hat das zehnköpfige ökumenische Vorbereitungsteam den Abend vorbereitet und ließ bei den rund 70 Anwesenden keine Minute Unklarheit oder Langeweile aufkommen. Informiert wurde in der Stunde vor dem eigentlichen Gottesdienst über die Geschichte des kleinen Landes Surinam, das als nördliches Küstenland das kleinste Land in Südamerika ist. Durch Eroberungen, Sklaverei und Kolonialisierung ist schon früh eine bunte Mischung von Ethnien entstanden, was die Surinamerinnen liebevoll selbst als „Mischmasch“ bezeichnen.

Moksi heißt Mischmasch

So kommt es auch, dass sich in Surinam wie selbstverständlich Moscheen neben Kathedralen, Synagogen oder Hindu-Tempeln befinden und Margit Herkommer, die über das traditionell harmonische Verhältnis in Surinam berichtete, stellte fest, dass man in Deutschland davon doch einiges lernen könne.

Heile Welt gibt es aber auch in Surinam nicht, denn die Staatsverschuldung, Ausbeutung der Rohstoffe wie Bauxit, Silber und Gold führten dazu, dass die wirtschaftliche Lage im Land katastrophal ist. Leidtragende sind dabei hauptsächlich Frauen und Kinder, die Folge sind Arbeitslosigkeit, sexueller Missbrauch und Teenagerschwangerschaften. Surinam, das als buntes, vielfältiges Land ein Teil Amazoniens ist und zu 90 Prozent aus Regenwald bestand, muss außerdem durch die zunehmenden Rodungen auch um seine Artenvielfalt bangen.

All diese Informationen führten zu einem Verständnis, durch das der anschließende Gottesdienst eine besondere Tiefe erfuhr. Der geschmückte Altar mit diversen Pflanzen und natürlich einem Papagei symbolisierte die Artenvielfalt Surinams und somit das Motto „Gottes Schöpfung ist sehr gut!“. Die 15 Musiker unter der Leitung von Dietlind Zigelli verstanden es, die südamerikanischen Rhythmen der Lieder mit Flöten, Geige, Klavier, Cajon und gut vorbereiteten Sängerinnen so gekonnt zu intonieren, dass die Besucher ohne Mühe die schwungvolle Musik der Liturgie mitsingen konnten.

Surinamesische Gerichte gekocht

Nach dem Gottesdienst wurden vorbereitete surinamesische Köstlichkeiten zu einem leckeren Buffet drapiert, etliche Frauen hatten Rezepte ausprobiert und Speisen wie Erdnuss-Suppe oder Bami Goreng hergestellt. Am Essen und den Gerüchen konnte man ebenfalls die Vielfalt der Ethnien in Surinam entdecken; einiges erinnerte beispielsweise an die ursprünglichen Einwanderer aus Indonesien.

Stefanie Ambacher, eine der am längsten im Vorbereitungsteam tätigen Frauen, hat seit 1991 alle Weltgebetstagsliturgien gesammelt und sagt: „Für mich ist der Weltgebetstag wichtig. Man erfährt so viel über verschiedene Länder und wir können mit unserer Kollekte helfen. Ich freue mich jedes Jahr darauf und ich war nur ein einziges Mal seit 1991 nicht dabei: das war, als mein Sohn auf die Welt kam.“