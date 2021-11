Super Bambini Spieltag bei der SG Aulendorf

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Samstag, den 23.10. fand im Aulendorfer Stadion am Lehmgrubenweg ein kurzfristig eingelegter Spieltag für Bambinis statt. Für die teilnehmenden Vereine stand auch an diesem Spieltag der Spaß am Fußball im Vordergrund. Ohne Schiedsrichter und ohne Regelverstöße spielten sich die Jungs und Mädels in die Herzen der zahlreichen Zuschauer*innen, die sich am Samstag bei schönem Wetter in und um das Aulendorfer Stadion aufhielten.

Die Jugendleitung der SG Aulendorf Fußball 1920 e.V. bedankt sich bei den teilnehmenden Nachbarvereinen, SV Reute, SV Haisterkirch, FV Bad Waldsee, SC Michelwinnaden und selbstverständlich bei der SG Aulendorf, die ebenfalls am Start waren. Sie alle sorgten dafür, dass ordentlich etwas geboten war im Stadion am Lehmgrubenweg.

Des Weiteren gilt der Dank an alle fleißigen Helfer und Helferinnen für die Unterstützung und Mithilfe. Ohne das Engagement von den vielen Eltern wäre so eine Veranstaltung nicht zu bewältigen. Auch die Organisation des Spieltags wurde von der SG Aulendorf Fußball 1920 e.V. gewohnt souverän über die Bühne gebracht. Dank einer großzügigen Spende gab es zum Abschluss für alle Bambinis ein Geschenk.