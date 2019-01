„Unzensiert.“ Unter diesem Namen tourt der Veranstalter Abievents mit seinen Partys durch Deutschland. Vor kurzem machte er Station in der Aalener Tonfabrik. Sein erklärtes Ziel, auch in der Kreisstadt für Aufruhr zu sorgen, hat er erreicht. Nachdem sich eine Leserin der „Aalener Nachrichten“ über das via Werbung und auf der Veranstaltung vermittelte sexistische Frauenbild echauffierte, will jetzt die Frauenbeauftragte der Stadt Aalen, Uta-Maria Steybe, rechtliche Schritte prüfen lassen, um künftig gegen solche Veranstaltungen vorzugehen.