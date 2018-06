Sucht im Alter: „Viele saufen aus Langeweile“

Ausufernde Alkoholexzesse werden häufig nur mit Jugendlichen in Verbindung gebracht. Dabei stellen auch die Senioren eine Risikogruppe dar, wie die jüngste Studie zur „Gesundheit Erwachsener in Deutschland“ des Robert-Koch-Instituts (RKI) belegt. 34 Prozent der Männer und 18 Prozent der Frauen im Alter von 65 bis 79 Jahren konsumieren in riskanter Weise Alkohol. Außerdem gehen Experten davon aus, dass bundesweit bis zu zwei Millionen Menschen Arzneimittelabhängig sind. Die Sucht im Alter, nimmt also immer mehr zu. Ein Trend, den auch Elke Stocker von der Aulendorfer Kreuzbund-Selbsthilfe-Gruppe für Suchtkranke in den vergangenen Jahrzehnten beobachtet hat.

„Ja, wir merken auch, dass immer mehr Senioren Alkohol- oder Medikamentenabhängig sind“, erklärt Elke Stocker und blickt hilflos aus dem Fenster. Die aktuell rund 20 Weggefährten, wie die Leiterin der Selbsthilfegruppe ihre Teilnehmer liebevoll nennt, seien zu 90 Prozent dem Alkohol verfallen. Vor allem die Männer würden im Alter den Griff zur Flasche nicht mehr kontrollieren können. „Der Ruhestand kommt dann oftmals doch plötzlich. Und wenn die Rentner kein Hobby haben, saufen sie aus Langeweile. Dann ziehen sie von Cafè zu Cafè und trinken ein Viertele hier und noch eines da und noch eins dort“, zeigt die 62-Jährige eine mögliche Abwärtsspirale auf.

Dabei käme es bei der Sucht nicht einmal auf die Menge des Alkohols an. Vielmehr sei der Umstand, unbedingt Alkohol trinken zu müssen, das Phänomen. „Es gibt auch bei uns Weggefährten, die ohne ihre drei Bier am Tag einfach wütend werden.“ Und irgendwann würden die Abstände bis zum nächsten Bier, Wein oder Wodka immer kürzer, bis sogar der Kontrollverlust eintritt. Körperliche und psychische Schäden blieben in der Folge nicht aus - Arbeitsplatzverlust, Familienzerwürfnis oder ein Leben auf der Straße als mögliche Konsequenzen. „Dem Alkoholiker wird seine Abhängigkeit meistens erst bewusst, wenn er alles verloren hat. Und nur wenn der Leidensdruck dann groß genug ist, versucht er trocken zu werden“, berichtet Elke Stocker auch aus eigener Erfahrung (siehe Kasten). Der Neustart aus eigenem Antrieb heraus sei für eine erfolgversprechende Therapie der wichtigste Grundstein. „Ansonsten kann man nichts machen und ist zum Zuschauen verdammt.“

Um den Alkoholikern helfen zu können, stellt Stocker beim Ersten Gespräch immer die selbe Frage: Glauben Sie, dass sie suchtgefährdet oder -abhängig sind? „Die Antwort lautet immer: suchtgefährdet. Nach sechs Wochen sieht das meist ganz anders aus. Da wird ihnen dann bewusst, dass sie schon abhängig sind.“ Je nach Gesprächsverlauf, wird den Teilnehmern professionelle Hilfe in Form eines Arztes oder einer Suchtberatungshilfe aufgezeigt oder ein intensiver verbaler Austausch betrieben. „Viele Abhängige lügen sich selbst etwas vor. Daher lautet mein Tipp immer, offen mit der Sucht umgehen und die Familie, Freunde und den Arbeitgeber einbeziehen. Das hat mir auch geholfen“, gesteht die Leiterin, die den freiwillig vorbeikommenden Süchtigen bereits seit 1991 versucht zu helfen.

Aber auch Medikamentensüchtige fragen bei Stocker um Rat. Im Gegensatz zum Alkohol, der vor allem bei Männern zu Problemen führe, sei die Arzneimittelsucht eine Frauendomäne. „Oftmals wird das Suchtpotential der Medikamente unter den Tisch gekehrt. So dass viele Rentnerinnen bei dem kleinsten Kopfschmerzen schon zur Tablette greifen. Und irgendwann geht es nicht mehr ohne Arznei“, beschreibt Stocker den medikamentösen Teufelskreis. Eine Entgiftung wäre in solch einem Fall sehr langwierig und könne sich über Jahre erstecken. Weitere Krankheitsbilder wie beispielsweise Borderline oder Verfolgungswahn könnten aus der Medikamentensucht resultieren. In Aulendorf würden die betroffenen älteren Selbsthilfe-Teilnehmer vor allem die Einnahme von Schlafmittel sowie Abführ- und Schmerzmittel nicht mehr kontrollieren können.

Info: Die Kreuzbund-Selbsthilfe- Gruppe für Suchtkranke ist jeden Donnerstag ab 19.30 Uhr im katholischen Gemeindehaus St. Martin in Aulendorf anzutreffen.