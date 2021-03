Studienkolleg St. Johann startet mit Corona-Selbsttests

Das Studienkolleg St. Johann in Blönried hat die erste Lieferung mit Selbsttests erhalten. Diese werden laut Pressemitteilung der Schule allen Personen im Präsenzunterricht bis Ostern kostenlos zur Verfügung gestellt.

Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 5, 6 und 7 (Notbetreuung) sowie die Jahrgangsstufen bekamen bereits eine theoretische Einführung in die Bedeutung der Tests für die Eindämmung der Pandemie und in das Verfahren der Testung. Wer bei den freiwilligen Testungen mitmachen möchte, führt diese zu Hause durch. Bislang mache ein großer Teil der Schülerinnen und Schüler sowie der Mitarbeiter mit und übernehme so Verantwortung für die Sicherheit im Präsenzunterricht, heißt es weiter. Beim ersten Testdurchlauf seien alle Testergebnisse negativ gewesen. Weitere Testungen sollen bis zum Beginn der Osterferien folgen.

Mit dem Einbau von Lüftungsmodulen in allen Klassenzimmern und Gemeinschaftsräumen, dem Einsatz von CO2-Messgeräten und mit der Beschaffung der Laien-Antigen-Testkits versucht das Studienkolleg St. Johann Blönried die Gesundheit aller Menschen an der Schule bestmöglich präventiv zu schützen. Zudem gelten weiterhin die AHAL- Regeln (Abstand, Hygiene, Maske, Lüften) und wie für alle Schulen ist auch das Tragen medizinischer Masken vorgeschrieben.