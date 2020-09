Studienkolleg St. Johann erhält Zuschuss

Aus dem sogenannten „Sofortprogramm Digitalpakt“ des Landes Baden-Württemberg und des Bundes konnte das Studienkolleg St. Johann laut Pressemitteilung einen Zuschuss von 60000 Euro erhalten. Damit seien in den Ferien über 100 Tablets und Laptops angeschafft und für die Benutzung eingerichtet worden.

Die Verteilung an Schüler mit Bedarf, die sonst keinen oder nur sehr erschwert Zugang zu digitalen Endgeräten hätten, sei bereits organisiert. In den ersten Schulwochen werden die Leihgeräte verteilt, die im Falle einer Homeschooling-Phase zum Einsatz kommen können.

Auch der Förder-und Freundeskreis unterstütze laut Mitteilung den digitalen Fortschritt an der Schule. Eine weitere Spende ermöglichte es, dass zu Beginn dieses Schuljahres alle Mitarbeiter und Lehrer des Blönrieder Gymnasiums ein eigenes Dienst-Tablet mit vielen Lern-Apps und Programmen haben.

Erstellung eines Medienentwicklungsplans

Nachdem Petra Kaifler vom Multimedia-Team des Studienkollegs im vergangenen Schuljahr unter Mitwirkung der gesamten Lehrerschaft einen Medienentwicklungsplan erstellt und erste Fortbildungen des Kollegiums organisiert habe, sei inzwischen das Zertifikat des Landesmedienzentrums eingetroffen.

Erweiterung des WLAN-Netzes

Investitionen von circa 300000 Euro werden mit dem Digitalpakt Schule finanziert werden können. So wurde schon in den Ferien im Zuge umfangreicher Renovierungsarbeiten mit der Erweiterung des WLAN-Netzes begonnen. Zukunftsweisend wird mit einer Umstellung des Schulnetzwerkes auf IServ eine umfassende Schulcloud in den nächsten Wochen eingerichtet. Dies habe den Vorteil, dass die Schüler, Lehrer und Mitarbeiter von zu Hause aus Zugriff auf ihre Materialien haben. Dieter Kuhn, Jürgen Pauer, Petra Kaifler und Cornelia Langer – die Blönrieder Experten für Mulitmediatechnik und deren Anwendung in der Schule – richten gleichzeitig die bereits seit 2010 am Studienkolleg bestehende Lernplattform „moodle“ für das kommende Schuljahr ein.

Diese wurde von allen an der Schule Tätigen im letzten Schuljahr während des Lockdowns viel benutzt und ist inzwischen gut etabliert. Für das kommende Schuljahr soll dieses digitale Instrument den Präsenzunterricht ergänzen.

Technik soll der Pädagogik folgen

Klaus Schneiderhan, Schulleiter des Studienkollegs St. Johann Blönried, und sein Multimedia-Team sind laut Mitteilung der Meinung, dass die Technik der Pädagogik folgen solle. Mit dem Medienentwicklungsplan und einem Konzept zur langfristigen und nachhaltigen Fortbildung der Lehrkräfte werde gewährleistet, dass die Neuanschaffungen im Laufe des Schuljahres und in der Zukunft den Unterricht wirksamer und für die Schüler interessant machen.

„Die digitale Technik kann ihr Potenzial im Unterricht dann entfalten, wenn alle Komponenten aufeinander abgestimmt sind. Wir haben mit den Neuanschaffungen und durch den Umbau Rahmenbedingungen geschaffen, durch die wir reflektiert und besonnen die Unterrichtspraxis ergänzen können“ meint Schulleiter Schneiderhan.