Studienkolleg hat neuen Schulseelsorger

Seit einigen Wochen hat das Studienkolleg St. Johann in Blönried wieder einen Schulseelsorger. Das teilt das Gymnasium mit. Das Schulleiterteam Klaus Schneiderhan und Thomas Unglert freut sich laut Pressetext, dass Pater Joseph Anorkwah Frimpong (SVD) (Foto: Schule) im Oktober die Nachfolge von Pater Fransiskus angetreten hat. Er wird voraussichtlich bis Januar in Blönried sein und dort Gottesdienste planen und feiern, Besinnungstage durchführen und als Ansprechpartner für alle Schüler da sein. Pater Joseph wurde 1978 in Ghana geboren. Seit 2006 lebt er in Deutschland. Zunächst studierte er in St. Augustin an der Philosophisch-Theologischen Hochschule der Steyler Missionare. Nach dem Ablegen des ewigen Gelübdes und einem Pastoraljahr in Ottobeuren war Pater Joseph dreieinhalb Jahre als Kaplan in Dresden tätig. Weitere drei Jahre war er als Ausbilder am Priesterseminar in St. Augustin. Neben den vielfältigen Aufgaben an der Schule hat Pater Joseph auch die seesorgerliche Betreuung in den Gemeinden Boms, Boos und Ebersbach übernommen.