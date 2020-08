Studentin sammelt Erfahrungen in der Kunsttherapie

Die Schussentalklinik Aulendorf bietet Praxishospitationen für Studierende der Kunsttherapie an. Derzeit erhält die Studentin Anna-Lena Haase einen Einblick, teilt die Einrichtung mit. Die Schussentalklinik als psychosomatisches Fachkrankenhauses gehört zur Versorgungsregion Donau-Riss des Zentrums für Psychiatrie Südwürttemberg (ZfP).

Anna-Lena Haase unterstützt das Team der Abteilung Kunst- und Ergotherapie der Klinik als Praxishospitantin. Sie studiert laut Pressemitteilung im zweiten Semester Kunsttherapie an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen und hat sich initiativ beworben. Insgesamt sieben Wochen lang begleitet und beobachtet sie die Gruppentherapien, übernimmt organisatorische Aufgaben und eigene kleine Projekte. In der Kunsttherapie lernen Patienten laut Pressemitteilung, ihr inneres Erleben und ihre Belastungsinhalte über Material auszudrücken. Im Gespräch würden dann Lösungsstrategien erarbeitet.

Die Suche nach einem Praktikumsplatz ist für Haase in diesem Jahr nicht leicht gewesen. So manche Kommilitonin hätte wegen der Corona-Pandemie keine Praxisstelle gefunden, schildert sie. Haase wurde in Aulendorf fündig. Bereits seit 1997 besteht auf Initiative von Irmgard Wirtensohn, Leiterin der Kunst- und Ergotherapie der Schussentaklinik, eine Kooperation mit der Nürtinger Hochschule. Einmal jährlich würden eine Stelle für das Praxissemester oder zwei Praxishospitationen angeboten. Die Hospitierenden sollen eigene Erfahrungen sammeln, sich ausprobieren und einen Einblick in die kunsttherapeutische Arbeit mit psychisch Erkrankten erhalten.

Normalerweise dauern die Praxishospitationen sechs Wochen, wegen der coronabedingten Verschiebung des Prüfungszeitraums betrage die Dauer nun sieben Wochen, teilt die Klinik weiter mit. Am Ende der Hospitation stehe ein anonymisierter Bericht über einen Patienten an, den Haase über mehrere Wochen genauer beobachtet habe. „Ich weiß jetzt schon, dass ich viel mitnehmen werde“, glaubt die Studentin. Ende August kommt mit einer Überlappung von zwei Wochen schon die nächste Hospitantin in die Abteilung.

Während der aktuellen Lage findet die Kunsttherapie für Patienten des psychosomatischen Fachkrankenhauses in zwei Gruppen mit je acht Teilnehmenden inklusive Therapeutin auf zwei große Gruppenräume verteilt statt. Abstands- und Hygieneregeln könnten auf diese Weise laut Klinik eingehalten werden.