Studenten referieren über landwirtschaftliche Themen

Am LAZBW in Aulendorf beginnt am Freitag, 13. Dezember, um 13.30 Uhr die alljährlich öffentliche Vortragstagung der Masterstudenten der Universität Hohenheim im Bereich Graslandwissenschaften. Die Teilnahme an der Tagung ist laut Ankündigung kostenlos.

Im Laufe des Nachmittags werden sich die Studenten unter Leitung ihrer Dozenten Ulrich Thumm und Martin Elsäßer unter anderem der Fragestelltung widmen, ob die Kuh tatsächlich ein Klimakiller ist. Weiterhin geht es um Konzepte zur Erhöhung der floristischen und faunistischen Biodiversität auf Grünland, den Auswirkungen des Ernährungsverhaltens der Bevölkerung auf die Grünlandnutzung und um innovative digitale Hilfsmittel für die Grünlandbewirtschaftung, wie etwa virtuelle Zäune und Weideroboter.

Interessenten können an der Tagung nach Voranmeldung unter Telefonnummer 07525 / 942351 oder per E-Mail an: martin.elsaesser@lazbw.bwl.de teilnehmen. Weitere Programmdetails sind auf Nachfrage erhältlich.