STUA trauert um ehemaligen Amtsleiter Heinrich Stöppler

Heinrich Stöppler, ehemaliger Leiter des Staatlichen Tierärztlichen Untersuchungsamtes Aulendorf (STUA), ist am 1. August im Alter von 76 Jahren verstorben. Das teilt das STUA in einer Pressemeldung mit. In einem Nachruf würdigt STUA-Leiter Thomas Miller seinen Vorgänger als „passionierten Imker, Fachtierarzt und Standespolitiker“.

Stöppler leitete das STUA 18 Jahre lang, von 1992 bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2010. Doch schon zuvor engagierte er sich im öffentlichen Dienst für die Tiergesundheit und den Verbraucherschutz.

Stöppler wurde 1992 zum STUA-Amtsleiter ernannt

Heinrich Stöppler wurde am 14. September 1945 in Lauterbach (Hessen) geboren. Nach dem Studium und der Promotion in Gießen und einer praktischen Tätigkeit in der Großtierpraxis begann seine Laufbahn 1974 im STUA in Aulendorf.

Nach dreijähriger Tätigkeit als Abteilungsleiter und stellvertretender Amtsleiter im damaligen STUA Stuttgart kehrte er nach Oberschwaben zurück und wurde 1992 als Amtsleiter des STUA Aulendorf bestellt.

Wie Miller es beschreibt, hat sich Stöppler in zahlreichen Funktionen engagiert und verdient gemacht. „Bis zu seiner Pensionierung 2010 trieb er nicht nur maßgeblich den Ausbau des STUA Aulendorf zu einem modernen tierärztlichen Diagnostikzentrum voran, sondern engagierte sich auch über Jahrzehnte standespolitisch als Vertreter der Landestierärztekammer Baden-Württemberg sowie als Präsidiumsmitglied der Bundestierärztekammer.“

Darüber hinaus war Stöppler Vorsitzender des Landesverbandes der Institutstierärzte Baden-Württemberg von 1985 bis 1989 und der Vereinigung der Institutstierärzte der Bundesrepublik Deutschland von 1993 bis zu deren Integration in den Bundesverband der beamteten Tierärzte (BbT) im Jahr 2001.

„Er leitete den BbT erfolgreich von 2003 bis 2011 als Präsident und erwarb sich dabei internationale Wertschätzung durch die jährliche Ausrichtung des Internationalen Veterinärkongresses in Bad Staffelstein“, schreibt Miller. „Abseits des beruflichen und standespolitischen Wirkens engagierte sich Stöppler außerdem als aktives Mitglied der evangelischen Kirchengemeinde Aulendorf sowie als passionierter Imker.“

2014 erhielt er das Bundesverdienstkreuz

Miller erinnert an die zahlreichen Ehrungen, die Stöppler im Laufe seines Lebens für sein Engagement hat. Höhepunkte waren dabei die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes am Bande 2014 und der Robert-von-Ostertag-Plakette der Bundestierärztekammer 2015. Weitere besondere Auszeichnungen waren 2010 die Nieberle-Plakette der Landestierärztekammer Baden-Württemberg und die Staatsmedaille des Landes in Gold sowie 2011 die Ernennung zum Ehrenpräsidenten des BbT.

„Eine außergewöhnliche Persönlichkeit“

„Wenn man bei den verschiedenen Anlässen mit Dr. Heinrich Stöppler gesprochen hat, dann war zu spüren, wie sehr er der Imkerei und Tierärzteschaft verbunden war“, erinnert sich Miller an seinen Vorgänger. Er schildert ihn als „eine außergewöhnliche Persönlichkeit, den eine große Liebe zu Menschen, Tieren, zur Natur und die Hochachtung seiner Kollegen ausgezeichnet hat“ und der seinen Beruf als Berufung verstanden habe.

„Die Kollegenschaft, Mitarbeitende und Freunde trauern mit seiner lieben Frau Helga, seinen Söhnen Andreas mit Familie und Georg und verneigen sich in Dankbarkeit vor dem Lebenswerk von Dr. Heinrich Stöppler und werden ihn in ehrender Erinnerung behalten.“

Heinrich Stöppler wird seine letzte Ruhestätte in der Schweiz im Friedwald in Trogen im engsten Familienkreis finden.