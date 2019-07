Strong Run: Weniger Läufer als im Vorjahr

Etwas weniger Teilnehmer als im Vorjahr, ein zusätzlicher „Schlenker“ und eine sturzfreie Laufveranstaltung: Zum 17. Mal haben die SGA Yetis am vergangenen Freitag mit mehr als 50 Helfern das Aulendorfer Laufevent Strong Run organisiert.

Nachdem der im vergangenen Jahr festgelegte Streckenverlauf ohne den allseits gefürchteten Anstieg am Huberbuckel beibehalten wurde, haben die Verantwortlichen heuer die Strecke von zehn auf elf Kilometer verlängert. Die von Mitorganisator Matthias Thaler im Vorfeld angekündigte, neu eingebaute Schwierigkeit war dann „ein Schlenker, der zusätzlich gelaufen werden muss und ein paar Höhenmeter mehr bringt“. Die Teilnehmerzahlen gingen im Vergleich zum Vorjahr, vermutlich aufgrund der hohen Temperaturen, leicht zurück. Gleich geblieben dagegen ist die für einen Stadtlauf ungewöhnliche, ausgesprochen schöne Atmosphäre von Start und Ziel im Hofgartenpark. „Auch wenn es hier wahrscheinlich weniger Zuschauer entlang der Strecke gibt und der Huberbuckel schon was ganz Besonderes war, ist es im Park natürlich gemütlicher als in der Hauptstraße“, befand ein Zuschauer. Für die Siegerehrungen und After-Run-Party mit der Band „Die Hossen“ stand die bereits aufgestellte Bühne für die Veranstaltungsreihe Picknick im Park zur Verfügung.

Wasser und Mückenspray

Den Aulendorf Stadtlauf eröffnet haben wieder die Bambinis. Zuvor begab sich Kommentator Achim Linder auf Augenhöhe mit den Kindern und forderte sie auf, nachzuschauen, ob die Schnürsenkel richtig gebunden sind. Ohne Sturz kamen dann auch alle ins Ziel und nahmen stolz Medaille und Urkunde in Empfang. Stürze oder anderweitige Verletzungen gab es im gesamten Verlauf des Rennens nicht, wie das Rote Kreuz berichtete. „Mückenspray haben wir viel gebraucht“, so DRK-Mitarbeiterin Ulrike Schmid. Recht turbulent ging es bei den Schulstaffelläufen zu, wo viele Eltern ihre Kids anfeuerten und die Helfer der Yetis dafür sorgten, dass das Staffelholz in die richtigen Hände gelangte. Neben Mückenspray war bei Temperaturen um 30 Grad auch viel Wasser von Nöten. Hanna, Darleen, Bastian, Kai, Lukas und Frank von der Landjugend Blönried standen wie seit Jahren an der Strecke und versorgen geübt die Läufer.

Mit großer Spannung erwarteten Schüler und Eltern die Siegerehrung, ging es doch neben den funkelnden Pokalen um Fahrt und Eintritt in den Skyline-Park. Die Grundschule stellte wiederum die meisten Teilnehmer und so nahm Konrektorin Petra Guddat den Pokal für die sportlichste Schule in Empfang. Derweil waren die Nordic-Walker und Genussläufer auf die landschaftlich schöne Strecke gegangen. Erwartungsgemäß siegte bei den Walkern der mehrmalige Weltmeister Michael Epp. Bei dem mit Spannung erwarteten Hauptlauf ging Lukas Steier LG Welfen als Erster über die Ziellinie, Vorjahressieger und Lokalmatador Markus Rimmele von den Yetis wurde Zweiter. Siegerin bei den Frauen wurde Helena Jung vom SC Vogt, gefolgt von Sabrina Gentner (SGA Yetis).

„Entführung“ im Ziel

Sonderbeifall erhielt die Staffel um Albert Unger, einer der Hauptorganisatoren der SGA-Yetis. Dieser war gemeinsam mit den Töchtern und Schwiegersöhnen – einer davon noch in spe – angetreten. Im Ziel wurde Florian von seiner zukünftigen Frau Nicole und etlichen Kumpels, die ihn im Anschluss an den Strong Run zum Junggesellenabschied entführten, überrascht. „Er hat überhaupt nichts geahnt“, freuten sich alle.

Alle Ergebnisse des Strong Run gibt es unter www.yetis-aulendorf.de