Strong Run-Sieger der Schulstaffelläufe besuchen Skylinepark

Die Schul-Staffelläufe beim Strong Run in Aulendorf liegen zwar schon drei Monate zurück, doch das Einlösen des versprochenen Gewinns, der Besuch des Skylineparks bei Bad Wörishofen, stand noch aus. Am 22. Oktober war es dann soweit: Dank des Engagements des Sponsors Müller-Reisen Bad Waldsee, welcher Bus und Fahrer stellte, ging es gegen 8.20 Uhr los. Die Gruppe war mit 28 Personen sehr klein, da sich dieses Jahr die Veranstalter des Brunnenfestlaufes in Reute im Nachhinein gegen den Besuch im Skylinepark entschieden hatten.

Dass das Wetter am Morgen eher nichts Gutes verhieß, sollte sich später noch als vorteilhaft erweisen. Denn vermutlich auch deshalb war die Zahl der Besucher im Park eher gering. Doch dadurch waren die Wartezeiten an den verschiedensten Fahrgeschäften sehr kurz, welche von denen, die da waren, entsprechend intensiv genutzt werden konnten.

Kurz vor Mittag übernahm dann auch die Sonne die Regie im Wettergeschehen und trug so bei Klein und Groß zu bester Laune bei. Auch die Gastronomie vor Ort, die für ein sehr faires Preis-Leistungsverhältnis bekannt ist, ließ keine Wünsche offen.

Gegen 17.30 Uhr endete die Ausfahrt für die Teilnehmer, die diesen Tag hoffentlich noch lange in guter Erinnerung behalten werden.

An dieser Stelle ein dickes Dankeschön an Müller-Reisen Bad Waldsee für den komfortablen Bus und an Fahrer Rudi, der uns ganz souverän zum Skylinepark und auch wieder zurückbrachte.