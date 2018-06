„Strong Run“ läuft 2018 anders

Schwung, Schweiß, Streit – am Freitag, 6. Juli, geht es in und um Aulendorf wieder heiß her, wenn die SGA Yetis zum Aulendorfer Stadtlauf, dem „Strong Run“, einladen. Dann heißt es mit Anlauf die Steigung hinauf, die Perlen von der Stirn wischen und den Zwist mit dem inneren Schweinehund beilegen. Anders als in den Vorjahren werden Start und Ziel dieses Mal allerdings nicht in der Hauptstraße sein – und auch der „Huberbuckel“ ist nicht Teil der Strecke. Grund dafür sind die Bauarbeiten in der Poststraße.

„Weil die Hauptstraße die ausgeschilderte Umleitung für die Busse ist, haben wir keine Genehmigung bekommen“, erklärt Mitorganisator Matthias Thaler von den Yetis, weshalb die Hauptstraße in diesem Jahr nicht für den „Strong Run“ genutzt werden kann. Eine Alternative, bei der große Teile des Strecke beibehalten werden können, ist aber schon gefunden. „Es werden ein paar Höhenmeter weniger sein“, sagt Thaler – das ist wörtlich zu nehmen, denn die immerhin noch 225 Metern Höhenunterschied sind immer noch recht viel.

Start und Ziel im Kurpark

Start und Ziel werden im Kurpark, hinter dem Hofgartengebäude sein. „Für uns ist das einfacher, müssen wir weniger absperren als in der Hauptstraße“, sagt Thaler und blickt gelassen auf die Streckenverlegung. Der Hauptlauf, der „Strong Run“, geht wie gehabt über zehn Kilometer, die in fünf Runden gelaufen werden. Aus der Stadt hinaus und bei gutem Wetter mit Alpenblick führt es die Nordic-Walker auf ihrer Zehn-Kilometer-Strecke, die sie sich mit den Genuss- und Hobbyläufern teilen, die ohne Zeitmessung unterwegs sind.

Für Schüler gibt es wieder Schulstaffeln – im vergangenen Jahr mit 30 Mannschaften – und den Schülerlauf. Für die Schüler bringt die Streckenverlegung in den Park eventuell sogar einen Vorteil, vermutet Thaler, denn deren Runde wird keine Wendepunktstrecke mehr sein. Und auch für die ganz kleinen Läufer, die Bambinis, haben die Organisatoren eine Strecke im Park gefunden. Nach der Preisverleihung gibt es zudem eine Afterrun-Party mit der Band „Die Hossen“ im Biergarten des Schalanders im Kurpark.

Der „Strong Run“ kann auch wieder zusammen mit dem Zehn-Kilometer-Brunnelauf in Reute gerannt werden. Dieser findet aus Termingründen bereits am Folgetag, Samstag, 7. Juli, in Reute statt. Das Duo verbindet dabei die beiden Extreme „hart“ in Aulendorf und „schnell“ in Reute. Neben einer Sonderpreisverlosung gibt es eine gemeinsame Wertung für die beiden Lauf-Veranstaltungen.

Wer jetzt fürchtet, dass die Streckenverlegung dem „Strong Run“ seine Härte nimmt, den kann Thaler beruhigen. Die Steigung im Park sei sportlich mindestens so herausfordernd wie der „Huberbuckel“, sie sei länger, erklärt er und hofft, dass das Publikum die Streckenverlegung mitmacht und die Läufer an der steilen Strecke anfeuert. Einen Trainingstipp hat Thaler dafür auch: „Im Prinzip trainiert man Bergläufe: besser fünf mal den Berg rauf als sechs Kilometer im Wald.“ Und am Lauftag selbst: die Strecke vorher zum Aufwärmen und Kennenlernen einmal ablaufen und dann: „Nicht zu schnell loslaufen“.