Strong Run findet in kleinerer Form statt

Der Aulendorfer Strong Run findet am Freitag, 22. Juli, ab 18 Uhr statt. Das teilen die Veranstalter mit. Doch es werden an diesem Termin nicht alle geplanten Läufe durchgeführt, sondern nur ein Teil und zwar der Bambinilauf (Start 18 Uhr), die Schülerstaffeln (Start 18.15 Uhr) und der Schülerlauf (Start 19 Uhr). Als Grund für das reduzierte Format geben die Organisatoren an, dass sie „personell an diesem Ersatztermin unterbesetzt“ seien. Wie berichtet, hätte der Strong Run eigentlich am 1. Juli stattfinden sollen. Doch in der Nacht vor diesem Termin wurde Aulendorf von einem schweren Unwetter heimgesucht. Heftige Regenfälle, Gewitter und Sturm zogen auch den Aulendorfer Park in Mitleidenschaft, durch den alle Laufstrecken hätten führen sollen. Die Läufergruppe „Yetis“, die die Veranstaltung ausrichtet, sagte daraufhin kurzfristig den Strong Run ab. Ein Teil der Läufe wird nun nachgeholt.