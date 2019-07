Strom fällt in Aulendorf aus

Wegen eines beschädigten Freileitungsmasts hat es in Aulendorf am Dienstagvormittag einen Stromausfall gegeben. Wie die EnBW mitteilt, waren Anschlüsse rund um Atzenberg, in Otterswang sowie im Süden Aulendorfs, westlich der Bahnlinie, betroffen. Bis 10.25 Uhr seien alle Haushalte und Betriebe wieder versorgt gewesen.

Grund für den Stromausfall ist laut Pressemitteilung ein gebrochener Isolator an einem Freileitungsmast bei Atzenberg, der zunächst für einen Kurzschluss im 20 000-Volt-Netz der Netze BW sorgte und einen Folgefehler im Westen Aulendorfs im Bereich der Saulgauer Straße auslöste. Innerhalb einer guten Viertelstunde habe die Bereitschaft in Abstimmung mit der Zentralen Leitstelle in Ravensburg die beiden Fehlerstellen lokalisiert. Wenige Minuten später seien mithilfe von Schaltmaßnahmen die ersten Haushalte und Betriebe, bis 10.25 Uhr alle, wieder ans Netz gegangen.

Der Schaden an dem Freileitungsmast wollte die EnBW im Laufe des Tages mithilfe eines Steigers genauer untersucht und gegebenenfalls direkt beheben. Ebenfalls noch im Laufe des Tages sollte mithilfe eines Kabelmesswagens die genaue Fehlerstelle in Aulendorf ermittelt und spätestens am Mittwochvormittag ausgebessert werden, wie die EnBW am frühen Dienstagnachmittag mitteilte.