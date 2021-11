Streit zieht polizeiliche Ermittlungen nach sich

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 60-Jähriger rechnen, der am Dienstag kurz nach 19 Uhr die Polizei alarmiert hat. Wegen ausstehender Mietzahlungen hatte der Tatverdächtige das Schloss zur Wohnung seiner Mieter ausgewechselt, während diese beim Arbeiten waren. Bei der Rückkehr der Männer kam es zu einem Streit, der in ein Gerangel überging. Dabei wurden der 60-Jährige leicht verletzt, wie die Polizei mitteilt. Während der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme ging der 60-Jährige in seine Wohnung, schlug unvermittelt die Tür zu und klemmte dabei den Finger eines Polizeibeamten ein. Erst als die Freiwillige Feuerwehr zur Türöffnung der Mietswohnung anrückte, schloss der Tatverdächtige die Wohnungstür auf. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass aus der Wohnung der Mieter Bargeld fehlte. Gegen den 60-Jährigen wird nun unter anderem wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchsdiebstahls, Hausfriedensbruchs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Die beiden 32 und 23 Jahre alten Mieter müssen mit einer Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung rechnen.