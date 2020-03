Streit in Aulendorf endet mit Schnittverletzungen

Am Aulendorfer Bahnhof sind am Mittwochabend vier Männer und ein Jugendlicher in Streit geraten. Laut Polizeibericht verletzten sich am Ende der Auseinandersetzung drei der Beteiligten und mussten ins Krankenhaus gebrachtt werden.

Gegen 19.10 Uhr stritt das Quintett aus bisher nicht bekannten Gründen heftig miteinander. Im Verlauf der Auseinandersetzung kam offensichtlich ein Messer zum Einsatz. Drei der Männer hatten am Ende des Streits Schnittverletzungen, die ärztlich behandelt werden mussten. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten in verschiedene Krankenhäuser.

Was sich am Tatort genau abspielte, müssen die Beamten des Polizeireviers Weingarten erst noch klären. Gegen alle fünf Beteiligten wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.