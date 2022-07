Streit eskaliert: 26-Jähriger wird in Zug lebensgefährlich verletzt

Ein nächtlicher Zwischenfall in Aulendorf sorgt in der Region aktuell für Gesprächsstoff. Denn ein 26-Jähriger wurde in einem Zug lebensgefährlich verletzt. Aber der Reihe nach.

Der Mann war in der Nacht auf Dienstag in einem Regionalexpress unterwegs. Der Zug fuhr von Ulm nach Friedrichshafen, als es zwischen 24 Uhr und 0.30 Uhr zu einem Streit mit einem Mitfahrer kam.

Der Streit scheint eskaliert zu sein, da der 26-Jährige mit einer Flasche angegriffen und dabei lebensgefährlich verletzt wurde, wie aus einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg hervorgeht.

Mit Polizeihubschrauber auf der Suche nach dem Täter

Als der Zug am Bahnhof in Aulendorf hielt, flüchtete der Täter aus dem Zug. Die informierte Polizei leitete sofort eine Fahndung ein und setzte dabei auch einen Polizeihubschrauber ein, der über Aulendorf kreiste. Doch der Täter blieb spurlos verschwunden. Der Verletzte musste mit seinen schweren Verletzungen derweil in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Grund für die Tat

Doch warum kam es überhaupt zu der lebensgefährlichen Auseinandersetzung? Dazu kann die Polizei auf SZ-Nachfrage aktuell keine Auskünfte erteilen. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariat Ravensburg dauern an, ebenso wie die Suche nach dem Angreifer. „Da sind wir dran“, so eine Polizeisprecherin.

Der Gesundheitszustand des 26-Jährigen

Wie es dem 26-Jährigen derzeit geht, war am Dienstag nicht in Erfahrung zu bringen. Der Zug konnte die Fahrt in der Nacht jedenfalls nicht fortsetzen. Die weiteren Fahrgäste mussten auf andere Verkehrsmittel umsteigen.