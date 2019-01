Strahlende Kindergesichter sind Motivation und Dank

Seit vielen Jahren kommen die beiden Rentner Siegfried Mache und Klaus Steiner jeden Montagnachmittag für eine gute Stunde in den städtischen Kindergarten Wirbelwind in Aulendorf. Ihr Ziel ist die Holzwerkstatt im Untergeschoss. Deren Ursprung reicht bis ins Jahr 2009 zurück.

Damals haben Eltern auf Initiative des Elternbeirates einen Kellerraum in eine kindgerechte Holzwerkstatt verwandelt. „Unter Anleitung der Erzieherinnen konnten die Kinder dann beim Gestalten eines einfachen Holzigels den Umgang mit Werkzeug und Schleifpapier üben. Zum Abschluss gab es den begehrten Holzführerschein als Belohnung“, berichtet Erzieherin Gerda Vögtle rückblickend. Da die Werkstatt damit längst nicht ausgelastet war, hätte man Eltern oder Großeltern gesucht, die mit den Kindern basteln und werkeln.

Früher Kfz-Mechaniker und Chemiker

Siegfried Mache, dessen Enkel damals noch den Kiga Wirbelwind besuchten, sei sofort bereit gewesen. Später ist Klaus Steiner, ebenfalls Großvater mehrerer Enkelkinder, dazugestoßen. Das Material spendet seit Jahren Christof Thaler von der örtlichen Schreinerei. „Ursprünglich dachte ich, ein paarmal basteln mit den Kids, das lässt sich bewerkstelligen und nun mache ich das tatsächlich schon an die sechs Jahre“, schmunzelt der gelernte Kraftfahrzeug-Mechanikermeister Mache. Auch sein Kompagnon Steiner kommt nicht aus dem Holzbereich, er war von Beruf Chemiker. Nun helfen sie gemeinsam den kleinen Handwerkern, deren eigene Ideen kreativ in die Tat umzusetzen und den Umgang mit verschiedenen Werkzeugen zu üben. So ganz nebenbei lernen die Kinder dabei auch Geduld, Ausdauer und Genauigkeit.

Das freie Angebot ist gleichermaßen für Jungs und Mädchen, erfahrungsgemäß zieht es aber mehr Buben an. Heute sind ausnahmsweise vier Knirpse in der Werkstatt, ansonsten kümmern sich die beiden Senioren um je ein Kind. Die eifrigen Kinder behutsam anzuleiten, ihre strahlenden Gesichter zu sehen und am Schluss die Freude mitzuerleben, wenn sie stolz die Werke mit nach Hause nehmen, ist ihre Motivation.

Arbeit an kindgerechter Werkbank

Der fünfjährige Anton erklärt mit sichtlichem Stolz, dass er gerade ein Rennauto baut. Inbrünstig schmirgelt er Karosserie und Räder. Auf die Frage, ob diese Arbeit nicht anstrengend oder gar langweilig sei, schüttelt er energisch den Kopf. Er hält Mache ein Rad hin und fragt, ob das so gut ist. „Mensch, des isch jo super glatt“, sagt dieser und Anton strahlt über das ganze Gesicht. An der kindgerechten Werkbank steht der sechsjährige Tim und hat ein Holzteil in einen Schraubstock gespannt. Energisch sägt er eine Tür in das künftige Führerhaus seiner Lokomotive. „Tim, it ganz so g‘walttätig, ganz sachte“, wird er angeleitet. Wenig später überlegt er gemeinsam mit seinem „Lehrherrn“, wie er wohl einen Bogen in die Tür machen könnte und freut sich, als mithilfe einer Laubsäge das Problem gelöst werden kann.

Die Kinder hätten oft richtig gute Ideen und dann werde gemeinsam versucht, diese mit dem vorhandenen Material und Werkzeug bestmöglich umzusetzen, sagen die beiden Erwachsenen. Maximilian (5) ist heute zum ersten Mal in der Werkstatt. Eifrig klopft er Nägel in ein Holzstück. Dabei sucht sein kleines Zünglein immer wieder den Weg nach draußen als Zeichen höchster Konzentration. Später wird er stolz einen kleinen, stachligen Igel mit nach Hause nehmen können.

Kirill (5) dagegen hat sicher noch etliche Stunden Arbeit vor sich, bis sein Werk fertig ist. Er leimt gerade ein Bauteil an sein künftiges Ritterschloss. Klaus Steiner erzählt, dass der junge Mann im vergangenen Jahr eine Kirche gebaut hat und zeigt im Holzwerkbuch für Kinder auf die Vorlage des Schlosses, das Kirill in Arbeit hat. Viel zu schnell ist die Zeit vorbei und es geht schon wieder ans aufräumen.