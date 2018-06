Stotko stellt neue Bestleistung auf

Zur Bahneröffnung in Aulendorf reisten einige Athleten von der LG Salemertal. Dort gab es einige gute Ergebnisse, vor allem im Nachwuchsbereich. Allen voran verbesserte Manuel Jurtz (U16) einige seiner Bestleistungen. So steigerte er sich im Stabhochsprung um 34 Zentimeter auf nun aktuelle 3,40 Meter, im 100 Meter-Lauf auf 12,97 Sekunden, über 80 Meter-Hürdenlauf auf 12,71Sekunden und im Weitsprung auf 5,58 Meter. Auch im Diskuswurf (36,00 Meter und Speerwurf (34,78 Meter) zeigte er ansprechende Leistungen. Seine Alterskollegen Christoph Theurer Oliver Stöckigt verbesserten sich im Hochsprung auf 1,79 Meter und 1,70 Meter. Patrick Hoher (U20) lief über 100 Meter 11,80 Sekunden und sprang genau 6,00 Meter im Weitsprung nach zweijähriger Verletzungspause. Eine neue Bestleistung im Speerwurf stellte Elias Stotko (U20) mit 57,04 Meter auf und verfehlte damit die Qualikation für die Deutschen nur um knapp einen Meter. Mehrkämpferin Carolin Bruderhofer (U18) hatte ihre besten Ergebnisse im Weitsprung mit 4,92 Meter und im Speerwurf mit 33,23 Meter. Anna-Lena Schwarzwälder gewann in der Altersklasse W15 das Kugelstoßen mit 10,02 Meter und Verena Theurer W14 siegte im Hochsprung mit 1,45 Meter. Die 4x100 Meter-Staffel mit Oliver Stöckigt - Christoph Theurer – Elias Stotko – Patrick Hoher gewann mit der Zeit von 46,34 Sekunden.