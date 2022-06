Storchenpaten für fünf Jungstörche gesucht

Die Aulendorfer Jungstörche erhalten am Dienstag 7. Juni, von der Storchenbeauftragten des Regierungspräsidiums Tübingen, Ute Reinhard, ihre Ringnummern. Das teilt der BUND Aulendorf mit. Beginn der Aktion am Storchennest in der Zollenreuterstraße / Ecke Kornhausstraße ist um 17 Uhr. Zaungäste sind laut Pressemitteilung willkommen. Die drei Jungstörche im „Nest Zollenreuter Straße“ sind laut BUND bereits kräftig und haben die Kälte- und Regenperiode gut überstanden. „Das Storchennest ist mit der Drehleiter der Feuerwehr erreichbar und Frau Reinhard kann alles vom Feuerwehrkorb aus erledigen. Dabei werden die Jungvögel auch auf ihren Allgemeinzustand untersucht, ihre Schnäbel werden geputzt, und sie werden gewogen“, heißt es in dem Presseschreiben weiter.

Im umgebauten Nest in der Hauptstraße gegenüber dem Hotel Engel können dieses Jahr wieder wahrscheinlich zwei Jungstörche beringt werden. Die Beringung erfolgt um 18 Uhr. Die Störche in Münchenreute, Tannweiler und Haslach haben auch Nachwuchs. Diese Jungstörche werden zu einem späteren Zeitpunkt beringt.

Die Beringung ist auch ein guter Anlass, den Jungstörchen einen Namen zu geben. Man kann Storchen-Pate werden und den Jungstörchen einen Namen geben. Weitere Informationen bei BUND-Vorsitzenden Bruno Sing, Telefon 0173 / 645 46 73, oder bruno.sing@bund.net.