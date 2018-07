Steuern und Sparen verbessern Ergebnis

Aulendorf kann Geld ansparen (SZ berichtet). Das liegt auch daran, dass die Stadt mit dem Jahresabschluss 2017 der Rücklage, quasi dem Sparbuch einer Kommune, 3,9 Millionen Euro zuführen konnte. Jüngst hat Kämmerer Dirk Gundel dem Gemeinderat den “Kassensturz“ für 2017 vorgestellt. Im Ergebnis schließt das Jahr demnach „erfreulicher Weise deutlich besser ab“ als geplant.

3,9 Millionen Euro Rücklagenzufuhr, das entspricht 57 Prozent der Ausgaben des Vermögenshaushalts. Zum Vergleich: In Baumaßnahmen hat die Stadt 19 Prozent ihres Vermögenshaushaltsbudgets investiert, zehn Prozent gingen in den regulären Schuldenabbau. Geplant war die hohe Rücklagenzuführung nicht, im Haushaltsplan waren lediglich gut 300 000 Euro dafür eingestellt. Die überraschend positive Entwicklung beruht laut Sitzungsvorlage im Wesentlichen auf dem „nicht vorhersehbaren, extrem positiven Verlauf bei den Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen vom Land“ – am Ende waren es rund 1,1 Millionen Euro mehr. Steuern und Schlüsselzuweisungen machten 2017 insgesamt 80 Prozent der Einnahmen aus.

Sparbemühungen ziehen

Die Stadt hat aber auch weniger ausgegeben als gedacht, aufgrund guter Ausschreibungsergebnisse und eigener Sparbemühungen. Es wurde aber auch nicht alles Geld verwendet, das eingeplant war. So wurde das Museumskonzept noch nicht umgesetzt. Für Hochbauarbeiten am ehemaligen Alten- und Pflegeheim waren eigentlich 1,36 Millionen Euro vorgesehen, eine gute Million wurde gar nicht verwendet. Zudem wurden Haushaltsausgabereste bereinigt bei Maßnahmen, die abgeschlossen sind oder nicht mehr umgesetzt werden. 6,7 Millionen Euro an Haushaltsresten hat die Stadt mit ins Jahr 2018 genommen.

Überplanmäßige Ausgaben gab es zuletzt bei der Erstattung von Arbeitskosten für eine Mitarbeiterin des Eigenbetriebs Tourismus, für Reparaturen im ehemaligen Alten- und Pflegeheim mussten aufgrund mehrerer Schäden mehr Geld eingeplant. Gut 84 000 Euro

wurden im Bereich Allgemeine Finanzwirtschaft benötigt, um einer Vorgabe aus dem Prüfbericht 2016 der Gemeindeprüfanstalt zu erfüllen.

Letztlich schließt der Verwaltungshaushalt mit 22,8 Millionen Euro und der Vermögenshaushalt mit 6,9 Millionen Euro in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen ab. Der Gemeinderat hat den Jahresabschluss 2017 bei einer Gegenstimme von BUS-Rätin Karin Halder festgestellt.