Sternsinger ziehen wieder durch Aulendorf

Die Sternsingeraktion findet dieses Jahr in Aulendorf wieder wie gewohnt statt. Das teilen die Organisatoren der Aktion in einer Pressemeldung mit.

Unter dem Motto „Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“ ziehen die Sternsinger laut Meldung in der Zeit vom 26. bis 31. Dezember von Haus zu Haus und bringen den Segen für das kommende Jahr 2023. Die dabei gesammelten Spenden kommen mittels Hilfsprojekten Kindern auf der ganzen Welt zugute.

Für was die Spenden verwendet werden

Im Fokus der Aktion „Dreikönigssegen 2023“ stehe in diesem Jahr besonders der Kinderschutz, so die Meldung. Als Beispiel zeige die ALIT-Stiftung in Indonesien, wie mit Hilfe der Sternsingeraktion Kinderschutz und Kinderpartizipation gefördert werden.

Die Stiftung unterstütze Kinder an mehreren Standorten, die aus unterschiedlichen Gründen gefährdet sind oder Opfer von Gewalt wurden. Durch die Sternsingeraktion solle Kindern die Möglichkeit gegeben werden, wieder Freundschaften, Zusammenhalt und respektvolle Kommunikation zu erfahren.

„Wir suchen außerdem noch motivierte Kinder, die Lust darauf haben, bei der Sternsingeraktion mitzuwirken. Jedes Kind ab der 3. Klasse bis 14 Jahren ist herzlich dazu eingeladen“, schreiben zudem die Organisatoren.

Möglichkeiten zur Anmeldung finden sich auf der Webseite der Aulendorfer katholischen Kirchengemeinde St. Martin. Zusätzliche Informationen zu den Spenden und der Aktion können auf der Webseite des Kindermissionswerks nachgelesen werden.