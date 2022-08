Steegetag am Gymnasium Aulendorf

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Montag vor dem Sommerferien fand am Aulendorfer Gymnasium der traditionelle Steegetag statt. In diesem Jahr hatte, im Auftrag der SMV, die Klasse 10 diesen gemeinsamen Sport- und Spieletag im Naturfreibad Steeger See vorbereitet. An verschiedenen Stationen, wie Fußball, Volleyball, Tischtennis, Staffellauf oder Federball, hatten die Schülerinnen und Schüler Gelegenheit, bei sportlicher Betätigung Zeit miteinander zu verbringen und sich schon etwas auf die bevorstehenden großen Ferien einzustimmen. Foto: Gymnaium Aulendorf