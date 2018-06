Steegefreunde laden zum Saisonauftakt ein

Zum Saisonauftakt lädt der Verein Steegefreunde am Sonntag, 1. Mai, ab 11 Uhr an d en Steeger See ein. Der Familientag bietet laut Veranstalter Spiele für Kinder aller Altersstufen, dazu Essen und Trinken zu familienfreundlichen Preisen, Fahrten mit dem Steege-Bähnle, eine Kart-Bahn sowie interessante Spiele auch für drinnen. Die Veranstaltung findet auch bei schlechtem Wetter statt. Dieses Jahr ist der Eintritt frei.

„Uns geht vor, dass wir Leute an den See bringen“, sagt Petra Briemle, stellvertretende Vereinsvorsitzende. „Wir sind jetzt schon freier, weil wir wissen, dass wir den Abmangel nur noch für dieses Jahr ausgleichen müssen“, erklärt Briemle zum Vereinszweck des Fördervereins. Denn ab 2017 trägt die Stadt das Bad wieder selbst.

Trotzdem werde man das Geldeinnehmen nicht aus dem Blick verlieren, schließlich müssten die Pavillons auch erhalten bleiben. In diesem Winter haben die Vereinsmitglieder vor allem die Fenster sicherer und dicht gemacht sowie ein einheitliches Schließsystem eingebaut. Jetzt stünde noch eine Verlegung des Kassenraums an, so Briemle. Und der Förderverein will sich weiter für das Bad einsetzen. Darum wird der Verein auch in diesem Jahr drei Veranstaltungen machen, darunter einen Spiel- und Sporttag im Juni, der das Benefizkonzert ersetzt.

