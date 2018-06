Steege-Freunde bieten am Samstag Kunst und Kultur

Am Samstag, 7. September, laden die Steege-Freunde Aulendorf zu „Kunst und Kultur am Steege” ein. Start der Veranstaltung ist um 13 Uhr im Naturfreibad Steegersee. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. Simone Harr hat mit Barbara Reck-Irmler, Sprecherin der Steege-Freunde, über das Programm von „Kunst und Kultur am Steege” gesprochen.

Was ist an dem Nachmittag geboten?

Es gibt sieben verschiedene Workshops. Die Besucher können malen, Specksteine bearbeiten, Schnitzkunst ausprobieren, kreativ basteln und Kerzenziehen. Zudem gibt es den Workshop Papierarchitektur. Dabei werden Grußkarten so geschnitten, dass sie beim Aufklappen zum Beispiel die New Yorker Skyline bilden. Außerdem wird Ikebana angeboten. Das ist die japanische Kunst des Blumensteckens. Wer an diesem Workshop teilnehmen möchte, soll bitte Gräser und Steckschalen mitbringen.

Wer bietet diese Workshops an?

Das sind kreative Aulendorfer und Aulendorferinnen, die sich bereit erklärt haben, mit ihrem Können und ihrer Begabung unsere Veranstaltung zu bereichern.

Parallel findet die Bildauswahl für den Steege-Kalender 2014 statt. Wie viele Künstler haben dieses Jahr Bilder eingereicht?

Es nehmen 20 Künstlerinnen und Künstler an der Aktion teil. Das sind vier mehr als im vergangen Jahr. Was uns sehr freut. Wir haben mehr als 50 Bilder aus denen die Besucher auswählen können. Es sind sehr interessante Sachen dabei. Es gibt sowohl Aulendorfer Motive als auch Landschaften und abstrakte Malerei. Ich habe von einem Bild gehört, das tolle Papageien zeigen soll. Wir haben also neue Künstler, neue Techniken und neue Motive.

Wer darf über die Kalender-Motive abstimmen?

In diesem Jahr dürfen erstmals alle Besucher der Veranstaltung mitwählen und nicht nur die Mitglieder der Steege-Freunde. Wir haben den Kreis erweitert, denn wer mit abgestimmt hat, ist auch näher dran am Kalender.

Was ist am Samstag noch geboten?

Für die musikalische Begleitung sorgt Andi Herkommer. Außerdem gibt es Kaffee und Kuchen.

Im Anschluss an „Kunst und Kultur am Steege” ist um 16 Uhr die Mitgliederversammlung der Steege-Freunde. Welche Themen werden dort besprochen?

In diesem Jahr stehen keine Wahlen an. Das Hauptthema wird der Baufortschritt an den Pavillons sein, die die Steege-Freunde 2012 gekauft haben und seither renovieren. Wir blicken auf das vergangene Jahr zurück und informieren, welche Baumaßnahmen im Winter an stehen.