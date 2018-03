Starker Aulendorfer Nachwuchs

Mit einer zwölf qualifizierten Spielern konnte die SG Aulendorf bei der Bezirksjahrgangssichtung in Isny ihre Spitzenpostition im Tischtennisbezirk Allgäu Bodensee untermauern.

Isabelle Spieß belegte bei den Mädchen U14 den zweiten Platz, der zur Teilnahme am Schwerpunkt berechtigt. Mit 5:1 Siegen sicherte sie sich die Qualifikation. Bei den Mädchen U18 traten vier Mädchen der SGA an. Nadja Hermann und Isabelle Thierer konnten sich nicht für die Endrunde qualifizieren. Sie belegten die Ränge fünf und sechs in der Vorrundengruppe. Natalie Blaser und Anja Egeler zogen hingegen in die Endrunde ein. Während Natalie Blaser dort den vierten Rang belegte, überzeugte Anja Egeler mit nur einem Satzverlust und wurde Erste.

Auch Mattis Stegmaier und Maximilian Köhler qualifizierten sich für die Endrunde bei den Jungen U12. Köhler belegte Platz fünf, Stegmaier wurde Sechster. Bei den Jungen U13 konnten Janosch Merk und Kevin Rapsch überzeugen. Am Ende belegten Janosch den dritten und Kevin den vierten Platz.

Das stärkste Ergebnis aus Aulendorfer Sicht lieferten die Jungen U18 ab. Alle drei Teilnehmer qualifizierten sich für die Endrunde. Sören Laichinger belegte dort den vierten Platz. Daniel Jurow verlangte dem späteren Sieger Paolo Petrino alles ab und verlor knapp in fünf Sätzen. Am Ende standen die Plätze eins, zwei und vier zu Buche.

So konnten die Betreuer mehr als zufrieden Bilanz ziehen und sehen sich in der intensiven Vorbereitung bestätigt, insbesondere der Gewinn der beiden Königsdiziplinen im Jugend U18 Bereich sowohl bei den Mädchen wie bei den Jungen ließ aufhorchen. Und so gesellen sich zu den vier Qualifizierten noch Nadine Blaser (U15) und Hedi Hegedüs (U18), welche für den Schwerpunkt gesetzt waren. Kim Thaler steigt in die wichtigste Turnierserie im Jugendbereich gar erst bei der Baden-Württembergischen Rangliste ein.