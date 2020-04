Stadtseniorenrat sucht Zeitzeugen

Der Stadtseniorenrat Aulendorf hat die Veranstaltungsreihe „Zeitzeugen“ ins Leben gerufen, bei der junge Aulendorfer die „alten“ Aulendorfer zu fragen können: „Woran erinnerst du dich?“. Bevor es in der Zeit „nach Corona“ zu Vor-Ort-Terminen kommen kann, wollen die Aulendorfer Senioren - ansteckungsfrei - über die „Schwäbische Zeitung“ über historische Gebäude in Aulendorf informieren und Material für die Treffen sammeln. Heute: Das jetzige Jugendzentrum in den Räumen der alten Schlossbrauerei.

Die Räume im historischen Ökonomiegebäude des Schlosses gehörten früher zur Aulendorfer Schlossbrauerei. Und die hatte es in sich: Mit bis über 70 000 gleichzeitig gebrautem Litern Bier konnte sie kaum noch zu den Kleinen gerechnet werden. Ein Youtube-Video mit dem Titel „Auf Spurensuche Gräfliche Brauerei Aulendorf“ gibt einen neunminütigen geschichtlichen Überblick über die Aulendorfer Schlossbrauerei.

Nun hat das Ökonomiegebäude vom jetzigem Jugendzentrum bis zum Hofgartentreff offensichtlich das Gesicht so oft gewechselt, dass die „alten Aulendorfer“ sicherlich noch Fotos aus früheren Jahren im Schubkasten lagern, von denen sie schon gar nicht mehr wissen. Der Stadtseniorenrat ruft dazu auf, in den alten Beständen nachzusehen, ob da nicht das eine oder andere Foto dabei ist, das sich bei einer Zeitzeugenveranstaltung im Jugendtreff auf einem Großbildschirm gut macht. Auch die ehemaligen Brauerei-Mitarbeiter aus früheren Jahrzehnten sind zu diesem Zeitzeugen-Treff eingeladen. Bei Fragen und Anregungen ist der Stadtseniorenrat unter Telefon 07525 / 912512 erreichbar.