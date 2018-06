Stadtseniorenrat lädt pflegende Angehörige ein

Mit einer Einladung zu einem „Oktoberfest“ am Freitag, 14. Oktober, im evangelischen Gemeindehaus will sich der Stadtseniorenrat Aulendorf bei allen helfenden und pflegenden Angehörigen bedanken. Von 9.30 Uhr bis 12 Uhr werden Gedanken und Meinungen ausgetauscht, gesungen und es gibt ein „Oktoberfest-Frühstück“ mit Weißwurst und Brezel, Zopfbrot und Marmelade. Laut Pressemitteilung des Stadtseniorenrats sind alle eingeladen, die sich Tag für Tag in dieser wichtigen Aufgabe engagieren und andere Menschen in ihrem Lebensumfeld unterstützen und pflegen.

Anmeldungen nimmt Christa Näßler unter Telefon 07525/1702 entgegen.