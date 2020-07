Stadtrundfahrt: Arbeitsgruppe Radverkehr zeigt Aulendorfer Problemstellen auf

Mehr sicheres Radfahren: darum geht es der privaten Arbeitsgruppe Radverkehr in Aulendorf. Wo es dabei hakt, hat die Gruppe jüngst bei einer Rundfahrt mit Stadtspitze und Lokalpolitikern aufgezeigt.

Die Arbeitsgruppe Radverkehr, das sind Andreas Schulte, Jürgen Steinwandel, Frank Scharnweber und Gerhard Maucher. Ihnen geht es laut eigener Pressemitteilung um „Radwege, Schutzstreifen, Vorrang für Radfahrer, sicheres Radfahren für Alltagsradler, Schüler, berufstätige Pendler, Einkäufe mit dem Rad“. Zu ihrer Stadtrundfahrt mit dem Fahrrad hatten sie Bürgermeister Matthias Burth, die Ortsvorsteher sowie alle Gemeinderäte eingeladen. Dabei benannten sie Problemstellen und brachten Lösungsvorschläge ein.

Gestartet wurde laut Pressemitteilung im Riedweg, am Parkplatz des Friedhofs. Von dort ging es zur Straße „Auf der Steige“. Als erstes Problem wurde die Einmündung in den kombinierten Rad- und Fußweg nach Steinenbach ausgemacht. „Abgesehen davon, dass ein Radweg 2,50 Meter breit sein müsste und dazu mindestens ein halber Meter fehlt, ist die Einmündung unübersichtlich und deshalb gefährlich“, teilt die Gruppe mit, zumal die Strecke von Schülern in beiden Richtungen mit dem Rad befahren werde. Ob eine Verbreiterung oder Verlegung die bessere Lösung sei, dazu wolle Bürgermeister Burth zu einem Treffen mit dem Leiter des Sachgebiets Planung Franz Fugel beim Landratsamt, Untere Straßenbaubehörde, einladen.

Die Steige hinunter bis zur Hasengärtlestraße sind Stichstraßen von rechts zu beachten. „Zur besseren Sicherheit und Eindeutigkeit für den Radfahrer, sollte hier eine Haltelinie her“, findet die Arbeitsgruppe.

Auto oder Rad: Wer hat Vorfahrt?

Nach der Hasengärtlestraße ging es über die Eisenbahnbrücke, wo der Schutzstreifen nach der Ampel erst spät beginnt und der Wunsch geäußert wurde, ihn besser rot einzufärben, auch als eindeutiges Signal an den Autofahrer. Dieses eindeutige Signal fehle auch an der Überquerung bei der Tankstelle weiter oben in der Allewindenstraße, obwohl die Regelung klar sei: Der Radfahrer hat dort Vorfahrt. Ganz anders stellt sich die Situation oben am Kreisverkehr bei Carthago dar. Hier muss der Radfahrer die Vorfahrt beachten; Nach Ansicht der Arbeitsgruppe wäre es umgekehrt besser.

Wo hakt es in Sachen Radverkehr: eine private Initiative lud Lokalpolitiker zur Stadtrundfahrt ein. (Foto: Arbeitsgruppe Radverkehr/Gerhard Maucher)

Bergab von Carthago kommend, sei bei der Rundfahrt deutlich geworden, wie das Fahrrad über die Schwellen bei der Tankstelle hoppelten. Auch die Überquerung zu rechten Straßenseite am Fahrradwegende müsste deutlicher – auch farblich – mit Spuren gekennzeichnet sein, heitß es in der Pressemitteilung. Teilnehmer Pierre Groll, BUS, habe angemerkt, das die vergleichbar der Lösung beim Kloster Reute sei. Bei der derzeitigen Situation an dieser Stelle haben laut Arbeitsgruppe viele Radler Schwierigkeiten, die Seite zu wechseln, oder sie übersehen den Seitenwechsel und bleiben gleich auf dem linksseitigen Gehweg, der stadteinwärts über die Eisenbahnbrücke führt, was nicht erlaubt ist.

Ampelkreuzung: gefährliche Einmündung für Radfahrer

An der Ampel nach der Eisenbahnbrücke macht die Arbeitsgruppe eine weitere Problemstelle aus: Dort fehlt eine Einleitung für den Radfahrer, insbesondere wenn dieser links abbiegen möchte. Die Stadt Aulendorf plant hier einen Kreisverkehr, fertige Pläne sollen bereits in den Schublade liegen und spätestens im Herbst dem Gemeinderat vorgelegt werden, zitiert die Arbeitsgruppe Aulendorfs Bürgermeister. Die Umsetzung dauere dann erfahrungsgemäß doch noch Jahre.

Der bessere Weg in die Stadt führt für Fahrradfahrer nach Ansicht der Arbeitsgruppe ohnehin über den Krautlandweg und weiter durch die Bahnunterführung. Unklar blieb indes, ob Eltern ihre Kinder dort entlang schicken. Außerdem konkurrieren Radfahrer auf dem schmalen Weg mit eiligen Autofahrern. „Diese könnten mit einem Poller ausgesperrt werden und müssten dann eben zum Parkplatz vom Steegersee her kommen“, schlägt die Arbeitsgruppe vor und sieht eine einfache Umsetzung: Einzig eine Absprache mit dem Bauer, dem die Wiese nebenan gehöre, sei dazu nötig. Laut Pressemitteilung nahm Bürgermeister Burth dieses Anliegen mit. Er wolle demnach schauen, wie die Eigentumsverhältnisse dort sind.

Auch der weitere Schulweg ist der Arbeitsgruppe ein Dorn im Auge: „Die Radspur hinauf bis zur Schule ist immer noch nicht gemalt, trotz mehrfacher Nachfragen und ein scharfes Überholen eines Autos heute (am Stadtrundfahrtag, Anmk. d. Red.) zeigte, wie notwendig dieser Schutzstreifen hier wäre.“

Vom Schulzentrum und Kindergarten zur Hillstraße, da seien sich alle einig gewesen, wäre der beste Weg eine Querverbindung durch den Park. Auch der Planer für die zukünftige Nutzung des Stadtparks schlägt vor, dies zu tun, wobei er Fußgänger- und Radwege trennen möchte.