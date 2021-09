Stadtrallye soll fairen Seiten Aulendorfs zeigen

Wie fair ist Aulendorf? Welche Unternehmen und Initiativen in der Stadt sind bereits auf dem Weg, ihrer Handeln nachhaltiger zu gestalten? Antworten soll eine Stadtrallye quer durch Aulendorf im Rahmen der bundesweiten Fairen Woche geben, teilt die Stadtverwaltung mit.

Bis zum 9. Oktober können Interessierte auf Entdeckungstour gehen und nachhaltig handelnde Unternehmen und Initiativen kennenlernen - alleine, in kleinen Gruppen oder als Schulklasse. An zahlreichen Stationen erfährt man mehr über Nachhaltigkeit, darüber, wie Fairer Handel zu besseren Lebens- und Arbeitsbedingungen im Globalen Süden beiträgt und wieso biologische und regionale Produkte besser für Klima und Umwelt sind.

Die Stadtrallye ist eine von mehreren Aktionen, mit denen sich Aulendorf an der Fairen Woche beteiligt. So präsentiert sich die Aulendorfer Fairtrade Steuerungsgruppe auf dem Wochenmarkt und es gibt die Möglichkeit, auf dem Wochenmarkt ein „Fair Date“ zu gewinnen.

Intereesierte können den Rallyepass zu den Öffnungszeiten der Tourist-Information im Rathaus abholen. Außerdem wird er über die Kindergärten und Schulen an die Kinder und Jugendlichen verteilt, er ist als PDF auf den Kanälen der Stadt zum Download verfügbar sowie im Mitteilungsblatt. An der Rallye nehmen zahlreiche Aulendorfer Geschäfte teil. Eine Station sowie die Lostrommel zum Einwurf des Rallyepasses findet sich im Eingangsbereich des Schlosses.

Alle Teilnehmer, die ihren Losabschnitt bis zum 13. Oktober in die Lostrommel einwerfen, haben die Möglichkeit, an einem Gewinnspiel teilzunehmen. Es werden zehn Zehn-Euro-HGV-Gutscheine verlost. Die Gewinner werden schriftlich von der Stadt benachrichtigt.

Seit 20 Jahren lädt die Faire Woche jeden September alle Menschen in Deutschland dazu ein, Veranstaltungen zum Fairen Handel in ihrer Region zu besuchen oder selbst zu organisieren. Mit jährlich rund 2000 Aktionen sei sie bundesweit die größte Aktionswoche des Fairen Handels. Sie wird veranstaltet vom Forum Fairer Handel, dem Weltladen-Dachverband und Fairtrade Deutschland. 2021 findet die Faire Woche bereits zum 20. Mal statt und stellt unter dem Motto „Zukunft fair gestalten - #fairhandeln für Menschenrechte weltweit“ menschenwürdige Arbeit in den Fokus.