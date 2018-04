„Stadtkern II“ ist beschlossene Sache

Eine überdimensionierte Kreuzung, schlechte Fußwege vom Bahnhof in die Innenstadt, sanierungsbedürftige Häuser, Brachflächen, Gestaltungsdefizite am Schlossplatz und in der Hauptstraße – das sind nur einige Punkte, die das Aulendorfer Stadtbild im negativen Sinne prägen. Die Stadt will das nun angehen und in den kommenden Jahren Geld für das Sanierungsgebiet „Stadtkern II“ in die Hand nehmen. Dabei werden auch private Hauseigentümer finanziell unterstützt, wenn sie modernisieren wollen. Der Gemeinderat hat jüngst das Gebiet, Umsetzungsfristen sowie die Fördergrundsätze festgelegt. Vorgestellt wurden dabei auch die Ergebnisse der Voruntersuchung, zu der auch eine Fragebogenaktion gehörte, bei der Anwohner, Eigentümer und Mieter sich äußern konnten.

Gebiet umfasst 222 Gebäude

Das Gebiet umfasst insgesamt 11,1 Hektar Fläche. Dazu gehören der Bereich um die Zollenreuterstraße und die Poststraße samt dem Gebiet zwischen Schwarzhaus-, Zeppelin- und Graf-Erwin-Straße, aber auch das Bahnhofsumfeld sowie die vom Bahnhof in die Innenstadt führenden Straßen – im Wesentlichen die Bahnhofsstraße, Bachstraße und Kolpingstraße. Ebenfalls Teil des Gebiets sind der nördliche Teil der Hauptstraße ab der Abzweigung Schussenriederstraße, der Reithof und der Schlossplatz. Umgesetzt werden sollen im „Stadtkern II“ neben Baumaßnahmen, zum Beispiel Häuser zu sanieren und zu modernisieren oder auch neu zu bauen, auch sogenannte Ordnungsmaßnahmen. Das können etwa der Abbruch einzelner Gebäude sein, um Neubebauung zu ermöglichen oder Parkplätze zu bauen, aber auch Grundstückskäufe, um zum Beispiel Straßen, Wege und Plätze neu anlegen zu können.

Zu tun gibt es indes einiges, wie aus dem Bericht zur den Voruntersuchungen hervorgeht, den Diana Jeske vom beauftragten Planungsbüro Wüstenroth Haus- und Städtebau kurz vorstellte; Von Mängeln an der Freiraum- und Straßengestaltung – etwa dem überdimensionierten Kreuzungsbereich Zollenreuterstraße, Bahnhofs-, Bach- und Kolpingstraße bis zu sanierungsbedürftigen Häusern.

Insgesamt 222 Gebäude – vom Wohnhaus über Geschäftsgebäude bis zur Garage – gibt es in dem Gebiet. Ein hoher Anteil hat eine teilweise sehr schlechte Bausubstanz. Die Mehrzahl der Gebäude ist älter als 40 Jahre. Die vorbereitende Untersuchung geht davon aus, dass ein erhöhter Modernisierungsbedarf vor allem im energetischen Bereich besteht.

Insgesamt stehen für „Stadtkern II“ rund 1,17 Millionen Euro bereit. Mit diesem Förderrahmen wurde das Gebiet in das Städtebauförderprogramm Soziale-Stadt aufgenommen, wobei 700 000 Euro aus Finanzhilfen des Landes und des Bundes kommen, die restlichen 40 Prozent stellt die Stadt. Investiert wird dabei nicht nur in städtische Bauvorhaben, sondern auch in private Sanierungsschritte. Bei der vorbereitenden Untersuchung zeigte sich allerdings: will man alle Mängel beseitigen, reicht das bislang veranschlagte Geld nicht aus. Für private Sanierungen werden, davon gehen die derzeitigen Schätzungen aus, insgesamt 400 000 Euro benötigt. Insgesamt wäre ein Förderrahmen von rund 2,1 Millionen Euro nötig. Die Wüstenroth Haus- und Städtebau schlägt dementsprechend vor, erforderlichenfalls weitere Finanzhilfen zu beantragen. Klar ist allerdings ohnehin: die Sanierungsvorhaben sind nicht alle gleichzeitig und von heute auf morgen umsetzbar. Das Programm ist dementsprechend auf eine Laufzeit bis Ende 2031 angelegt.

Zuschüsse bis 75 000 Euro

Privateigentümer, die ihr Haus im Gebiet „Stadtkern II“ instandsetzen oder modernisieren wollen, können unter bestimmten Voraussetzungen Zuschüsse aus dem Stadtsanierungsprogramm bekommen. Sie können mit maximal 25 Prozent der Kosten rechnen, die nach den Richtlinien der Städtebauförderung des Landes förderfähig sind – bei ortsbildprägenden, erhaltenswerten Gebäuden oder solchen, die eine Denkmaleigenschaft haben maximal 35 Prozent. So hat es der Gemeinderat nun festgelegt. Damit können sie zwischen 5000 und in der Regel maximal 40 000 Euro Fördergelder für ihr Vorhaben bekommen. Bei Gebäuden mit Denkmaleigenschaft liegt die Obergrenze bei 75 000 Euro. Sanierungsvorhaben, die nur so viel kosten, dass weniger als 5000 Euro Förderung anfallen würden, werden nicht gefördert.

Auch für den Abbruch von Gebäuden, ist eine Förderung von maximal 20 000 Euro pro Grundstück – bis zu 75 Prozent der Kosten – vorgesehen. Voraussetzung für eine Förderung ist in diesem Fall ein entsprechender Vertrag zwischen Stadt und Eigentümer vor Beginn der Maßnahme. Es müssen zudem weitere Kriterien erfüllt sein, etwa, dass die es einen Vorschlag für eine Neubebauung oder Flächengestaltung gibt, dem die Stadt zustimmend gegenüber steht.