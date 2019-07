Stadtkapelle spielt ihre Serenade im Schlosshof

Die Stadtkapelle Aulendorf lädt am Sonntag, 7. Juli, um 17 Uhr zur Serenade in den Aulendorfer Schlosshof. Dirigent Martin Rebmann probte mit den Musikern der Stadtkapelle laut Mitteilung ein unterhaltsames und abwechslungsreiches Programm ein, bei dem konzertante Blasmusik und eingängige Unterhaltungswerke zur Aufführung kommen. Nach der Ouvertüre zu Wilhelm Tell steht mit Mars de Medici zu Beginn ein filigraner Konzertmarsch auf dem Programm, ehe der exzentrische Captain Jack Sparrow aus Fluch der Karibik über die Bühne flimmert. Im zweiten Konzertteil würden sich unterschiedliche Register und bisher ungeahnte Talente mit Solowerken präsentieren, heißt es. Zum Abschluss sei ein eigens arrangierter Hip-Hop-Titel mit viel Inhalt und markantem Sprechgesang angesagt. Bei schlechter Witterung findet das Konzert in der Stadthalle statt. Konzertkarten für acht Euro gibt es an der Abendkasse. Konzertbesucher unter 16 Jahre sind frei. Foto: Stadtkapelle