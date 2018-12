Der Kartenvorverkauf für das Neujahrskonzert der Stadtkapelle Aulendorf hat begonnen. Das Konzert findet am Dienstag, 1. Januar, um 17 Uhr in der Stadthalle statt (SZ berichtete). Karten gibt es an der Bürgerinformation im Schloss in Aulendorf. Der Eintritt kostet neun Euro, ermäßigt acht Euro. Für Besucher unter 16 Jahren ist der Eintritt frei.