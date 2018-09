Stadtkapelle hofft auf neuen Lagerraum

Knapp ein halbes Jahr ist es her, dass in einem Großfeuer auf dem Aulendorfer Wertstoffhof eine dortige Halle niederbrannte. Während die Pläne der Firma Heydt für den Wiederaufbau der Müllsortierhalle in den Startlöchern stehen, ist auch die Stadtkapelle Aulendorf noch mit Nachwirkungen der Brandes befasst. Sie hatte in der Halle Dinge gelagert, die sie für das Schloss- und Kinderfest im August benötigt.

Wasserschläuche, Kabel, Lichtgirlanden, Bedientabletts und Geldbeutel sowie diverses Kücheninventar – all diese Dinge hatte die Stadtkapelle in einem kleinen Lagerraum unter dem Dach der Müllhalle eingelagert, das Feuer hat auch diese Dinge verschlungen. Dass Werner Leser, Vorsitzender der Stadtkapelle, so genau aufzählen kann, was verloren ging, sei Matthias Dorner geschuldet. „Er verwaltet unser Festinventar und ist dabei sehr gewissenhaft. Er organisiert jetzt auch die Wiederbeschaffung“, sagt Leser. „Erst gestern ist nochmal eine Bestellung von Küchensachen rausgegangen.“ Bis zum Schlossfest werde man aber alle Dinge beisammen haben, ist sich Leser sicher.

Etwa 3000 Euro wird die Stadtkapelle aufbringen müssen, um sich die Gegenstände zu ersetzen. „Wir haben schon einiges wiederbeschafft und auch einiges an Spenden bekommen“, berichtet Leser von einer großen Spendenbereitschaft. Neben einem Großspender gaben auch Firmen und Aulendorfer, die davon erfuhren, einen Beitrag. Etwas über 2000 Euro seien so schon eingegangen. Jetzt, wo die Dinge nach und nach neu angeschafft werden, brauchen sie natürlich einen neuen Platz, nachdem es den bisherigen Lagerplatz nicht mehr gibt. „Im Moment verteilen wir es in privaten Kellern“, berichtet Leser.

Dabei allerdings wird es nicht bleiben. Die Stadtverwaltung werde, so Leser, einen Lagerplatz für die Stadtkapelle zur Verfügung stellen – im Keller des ehemaligen Alten- und Pflegeheims, dort wo bis vor nicht allzu langer Zeit der Helferkreis Asyl sein Spendenlager hatte. Die Stadtkapelle werde sich den Keller dann mit dem Verein Traditio teilen. Diese Lösung betätigen will man in der Stadtverwaltung derzeit allerdings nicht. Bürgermeister Matthias Burth teilt auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ mit, die Stadt sei „gerade mit verschiedenen Vereinen im Abstimmungsgespräch, unter anderem mit der Stadtkapelle“. Ob und zu welchem Zeitpunkt es eine Lösung geben werde, „muss noch abschließend geklärt werden“.

In Sachen Wiederaufbau der Müllsortierhalle auf dem Wertstoffhof der Firma Heydt sind die Pläne gemacht. Noch wartet man dort auf Grünes Licht der Baubehörden. „Wir stehen in den Startlöchern“, sagt Geschäftsführerin Claudia Heydt und hofft, dass die noch ausstehende Baugenehmigung des Landratsamts noch vor der Sommerpause eintrifft. „Dann wollen wir sofort loslegen, wir brauchen dringend wieder das Dach überm Kopf.“ Vorgesehen ist im Grunde, die Halle wieder aufzubauen. „Klar, man baut heute nicht mehr wie vor 20 Jahren“, sagt Heydt, im Grunde bleibe es aber bei einer Müllsortier- und umschlaghalle, eben nicht mehr ganz so lang, dafür etwas breiter und den heutigen Gegebenheiten und Vorschriften angepasst. Rund 40 mal 25 Meter Grundfläche wird die neue Halle voraussichtlich haben. Während der Aufbauarbeiten werde die Aulendorfer „mit ganz kleinen Einschränkungen“, so Heydt, auf dem Wertstoffhof rechnen müssen.