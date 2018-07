Stadtkapelle ehrt fleißige Musiker

Aulendorf (sz) - Die Stadtkapelle Aulendorf hat ihren alljährlichen Kameradschaftsabend im Narrenzunftheim abgehalten. Mit Begrüßungs- und Dankesworten eröffnete der Vorsitzende Helmut Heydt den Abend. Heydt blickte auf die Highlights des vergangenen Musikerjahres zurück, angefangen mit dem erfolgreichen Neujahrskonzert 2010, das hervorragende Ergebnis beim Wertungsspiel in Ziegelbach, sowie das Serenadenkonzert im Juli zusammen mit den „Highland Pipes and Drums of Waldsee“. Er dankte den Dirigenten Horst Dölle und Matthias Dorner.

Nach einer musikalischen Einleitung, durch ein eigens für diesen Abend zusammengestellten Bläserquartett, bekamen acht Jungmusiker der Stadtkapelle vom Vorsitzenden Helmut Heydt und der Jugendleiterin Katja Kümmerle die Ehrennadeln und Ausweise für ihre erfolgreichen D 1- Prüfungen ausgehändigt. Dies waren: Mick Braitsch, Ulli Jakob, Daniel Laux, Clarissa Winkhardt (alle Saxophon), Martin Sommer (Schlagzeug), Johanna Steinwandel (Querflöte), Lisa Steinwandel (Klarinette) und Tobias Windberg (Trompete).

Für die Ehrungen war Bezirksvorsitzender „Schussen“ Kuno Steinhauser vom Blasmusikkreisverband Ravensburg gerne zur Stadtkapelle nach Aulendorf gekommen. Mit einem lobenden Rückblick auf die seitens der Stadtkapelle geleistete Jugendarbeit, leitete er zu den Ehrungen langjähriger Musiker über.

Zunächst bekamen Daniela Eisemann (Querflöte), Michaela Erath (Saxophon), Sven Jona (Klarinette) und Nadine Maigler (Querflöte) die bronzene Anstecknadel für 10 Jahre Musizieren bei der Stadtkapelle verliehen.

Die Ehrennadel in Silber bekam Thomas Wachter (Trompete), der in dritter Generation seine Familie in der Stadtkapelle vertritt. Obwohl seine Arbeitsstelle in Frankfurt liegt, macht er es regelmäßig möglich bei Proben, Auftritten und Arbeitseinsätzen dabei zu sein. Auch für 20-jährige Vereinszugehörigkeit wurde der Trompeter Sebastian Manz, Musiker aus Leidenschaft, von Bezirksvorsitzenden Steinhauser mit der silbernen Ehrennadel bedacht. Auch für Sebastian Manz, der seit vier Jahren als Inventarverwalter dem Ausschuss angehört, ist es eine Selbstverständlichkeit bei allen Arbeitseinsätzen mit von der Partie zu sein.

30 Jahre musiziert Sybille Leser inzwischen bei der Stadtkapelle. Neben ihrer Tätigkeit an Querflöte und Piccolo bei der Stadtkapelle ist sie auch im Musikverein Ebersbach aktiv, den ihr Vater Fridl Schoch (Ehrendirigent der Stadtkapelle) leitet. Sie war viele Jahre, darunter auch sechs Jahre als Schriftführerin, in der Vorstandschaft tätig und unterstützt den Verein nach wie vor in allen Belangen.