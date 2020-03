Stadtkapelle blickt auf erfolgreiches Jahr zurück

Die Stadtkapelle Aulendorf hat bei ihrer Generalversammlung am 13. März auf das vergangene Jahr zurückgeblickt. Wie die Stadtkapelle mitteilt, begrüßte dazu der Vorsitzende Matthias Dorner die anwesenden Mitglieder sowie Bürgermeister Matthias Burth im Musiksaal des Schulzentrums.

Das ehrende Gedenken der sechs verstorbenen Mitglieder galt insbesondere den beiden Ehrenmitgliedern Heinz Holderried und Hugo Bay, die vor wenigen Tagen verstorben waren. Matthias Dorner gab in seinem Geschäftsbericht einen Überblick zu den aktuellen Mitgliederzahlen und Themenfelder der neuen Vorstandschaft. Hier war etwa die Planung eines eigenen Probelokals im Zuge des Neubaus der Grundschule ein zentrales Thema. Aus musikalischer Sicht nannte er stellvertretend das erfolgreiche und ausverkaufte Neujahrskonzert. Besonderheiten waren 2019 die dreitägige Konzert- und Bildungsreise nach Berlin, sowie eine Musikerhochzeit. Die wichtigste wirtschaftliche Veranstaltung war die Bewirtung mit Livemusik während des Schlossfestes.

Abschließend gab Matthias Dorner einen Ausblick auf das bevorstehende Musikerjahr: In Überlingen wird die Stadtkapelle beim internationalen Blasmusiktreffen der Bodenseeländer vertreten sein und am 27. Juni findet ein Blasmusik Open-Air zusammen mit dem Musikverein Reute-Gaisbeuren im Aulendorfer Reithof statt. Aufgrund der aktuellen Entwicklungen ist derzeit aber vieles noch ungewiss, so ist das Wertungsspiel Anfang Mai bereits abgesagt.

Überschuss erwirtschaftet

Den Bericht des entschuldigten Kassenverwalters Thomas Wachter trug laut Mitteilung ebenfalls der Vorsitzende vor. Er präsentierte der Versammlung die Ein- und Ausgaben des abgeschlossenen Vereinsjahres, in dem ein Überschuss erwirtschaftet werden konnte. Die Kassenprüfer Hermann Stehle und Markus Pfeiffer attestierten anschließend eine vorbildlich geführte Kasse und lobten das tolle Ergebnis.

Schriftführer Martin Gallasch blickte in seinem Bericht auf die 30 Veranstaltungen der Stadtkapelle im Jahr 2019 zurück. Angefangen beim Neujahrskonzert, bei dem die Große Suite über Winnetou und eine symphonische Achterbahnfahrt begeisterten, bis hin zur musikalischen Teilnahme beim Festumzug des Cannstatter Volksfestes und der Konzert- und Bildungsreise nach Berlin. Inventarverwalterin Sonja Frey, deren Bericht vom Vorsitzenden des Fördervereins vorgetragen wurde, und Notenwart Sven Jona gaben einen Überblick über das Vereinsinventar und nannten einige Reparaturen sowie Neuanschaffungen.

24 Jugendliche erlernen derzeit Instrument

Im abschließenden Bericht der Jugendleiterin thematisierte Judith Erath den aktuellen Stand der Ausbildung, wonach derzeit 24 Jugendliche ein Instrument bei der Stadtkapelle erlernen. Bei der gemeinsamen Jugendkapelle BEATZ standen im vergangenen Jahr zehn Veranstaltungen auf dem Programm und mit Klaus Preiß konnte ein neuer Dirigent gefunden werden.

Vor der Entlastung des Vorstandes richtete Bürgermeister Matthias Burth einige Worte an die Versammlung. Er lobte die vorbildliche Vereinsführung, sowie den guten Umgang innerhalb des Vereins. Er sicherte laut Mitteilung der Versammlung zu, dass die Stadtkapelle in den Grundschulneubau eingeplant sei. Daran anschließend schlug Bürgermeister Matthias Burth die Entlastung des Vorstandes vor, die von der Versammlung einstimmig beschlossen wurde.

Nach einer einstimmigen Satzungsänderung, mit der eine Ehrenamtspauschale aufgenommen wurde, folgte der Bericht des Dirigenten Martin Rebmann. In seinem musikalischen Rückblick stellte er heraus, dass die Stadtkapelle ein gut aufgestelltes Orchester ist. Die musikalische Vielfalt reichte 2019 von Wilhelm Tell bis Hip-Hop und wurde durch junge Solisten und musikalische Leistungsträger der Kapelle unterstrichen. Dem folgte abschließend der Bericht des Vorsitzenden des Fördervereins der Stadtkapelle Marc Widdig, der über die Aktivitäten des Vereins informierte, heißt es in der Mitteilung